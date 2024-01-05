Привиться или умереть от удушья: 7 советов от эпидемиолога о вакцинации на 2024 год

Совет №1. Проверить свой календарь прививок

© Татар-информ

Татарстанцы встретили Новый, 2024 год – открыли новый календарь. И это повод вспомнить про еще один важный календарь – Национальный календарь профилактических прививок.

Совсем не значит, что все вакцины надо делать снова. В национальном календаре прививок указаны те возраста и те прививки, которые необходимо сделать.

«В новом году нужно просмотреть свой прививочный анамнез, сделать те прививки, которые положены в этом году», – объяснил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Татар-информ» подготовил календарь прививок.

Совет №2. Взрослым раз в 10 лет появиться в прививочном кабинете

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У детей прививок гораздо больше, чем у взрослых. Чтобы не забыть сделать ту или иную вакцину, маме с малышом достаточно обратиться в день здорового ребенка к участковому педиатру.

Эпидемиолог добавил, что взрослым нужно не забыть о прививке от дифтерии и столбняка. Ее делают раз в десять лет.

«Нужно уточнить, не подошел ли срок очередной ревакцинации. К примеру, если в первый раз прививку делали в 14 лет, то дальше ее необходимо проводить в 24, 34, 44 года и так далее. Но прививка может быть сделана и в 18, и в 16 лет, тогда будет другой период», – отметил Дмитрий Лопушов.

Совет №3. Если не прививался в детстве от кори, это можно сделать в любом возрасте

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вакцину от кори делают два раза в жизни – в год и в шесть лет.

На финальной пресс-конференции 2023 года по санитарно-эпидемиологической ситуации заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане были подтверждены 128 случаев кори. В очагах привили 2 976 человек – это те, у кого не было одной или обеих прививок до того, как сосед или близкий человек заразился этой болезнью. Корь сама по себе очень заразная и имеет почти стопроцентную контагиозность.

«По кори с учетом эпидобстановки ситуация не совсем обычная. И если документально подтвержденных прививок нет, то нужно запланировать проведение двух прививок в течение года с интервалом в три месяца. И быть спокойным», – отметил эпидемиолог.

К сожалению, заболевают корью люди, которые не прививались вообще или сделали только один компонент вакцины.

Совет №4. Не слушать антиваксеров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Некоторое количество тех, кто отказывается от любых вакцинаций сам и не прививает детей, в Татарстане существует.

«В ряде случаев нам удается их переубедить. И они вакцинацию проводят: и сами вакцинируются, и детей приводят. Но есть и те, кто так и отказывается от профилактических прививок. Несмотря на то, что реально видна эффективность», – подчеркнул врач.

Раньше одним из аргументов антиваксеров было: «Зачем нам прививаться против кори, если этой болезнью у нас никто не болеет». Однако корь все-таки пришла в республику и начала распространяться как раз из-за тех, кто не привился до этого.

«Их аргумент практически рассыпался. Но они нашли другой аргумент – мол, кто-то же прививки делал, а все равно корь появилась», – рассказал эпидемиолог.

Дмитрий Лопушов объяснил, что болезнь в Татарстан попала благодаря мигрантам из тех стран, где вакцинация против этой болезни в принципе не проводится. Люди приехали в республику уже больными, инкубационный период кори составляет почти 20 дней. А здесь эта инфекция нашла тех, кто не был привит.

Совет №5. Осенью не забыть привиться против гриппа

Фото: © «Татар-информ»

В новом, 2024 году, как обычно, будет проводиться вакцинация против гриппа – прививочная кампания стартует в начале сентября и завершится зимой.

Ежегодно специалисты призывают прийти на вакцинацию, чтобы избежать тяжелых последствий гриппа.

За прошлый 2023 год, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, привили 1,6 млн человек – это 46% от всего населения Татарстана.

Совет №6. О наличии вакцин узнать у участкового врача

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разницы, в какой именно месяц года пройти необходимую плановую вакцинацию, например от дифтерии, нет, уверен врач.

«Предпочтительных сроков нет: зимой сделать прививку или летом. Есть одно важное условие – вакцинация должна проводиться на фоне полного здоровья», – отметил Дмитрий Лопушов.

Чтобы узнать о наличии той или иной вакцины, достаточно обратиться к участковым врачу или медсестре. У них же можно узнать, не пора ли наведаться в прививочный кабинет. Перебоев с поставкой вакцин быть не должно.

«В рамках национального календаря мы заявку отправили. Нам ее утвердили, поэтому будем ждать заключения госконтрактов. На сегодня у нас все вакцины есть, с учетом того, что хватает на первый квартал 2024 года, мы традиционно делаем этот запас и к нам вакцины поступают с учетом первого квартала», – объяснил главный специалист по иммунопрофилактике республики.

Совет №7. Всегда лучше привиться, чем переболеть

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы защититься от заражения той или иной болезнью, надо сделать прививку. Но есть и другой способ – создать иммунитет, переболев.

«Но почему все-таки не рекомендуется идти по такому пути. Во-первых, как будет идти заболевание у конкретного человека – непонятно, это не прогнозируемо. К примеру, одно дело – корь у полностью здорового взрослого, у здорового ребенка, другое дело – корь у пожилого. Течение абсолютно разное, осложнения могут быть разные, в том числе пневмонии, воспаление головного мозга», – объяснил врач.

Еще одно страшное последствие кори ­– посткоревой панэнцефалит, он появляется через 10-15 лет после заболевания корью. Человек может уже и забыть, что перенес корь, как вдруг у него возникают двигательные и умственные расстройства, он начинает себя чувствовать и выглядеть будто после перенесенного тяжелого инсульта. Это всегда инвалидность и в 95% случаев смерть.

Дифтерией тоже можно переболеть, а не привиться от нее, но в процессе болезни есть риск умереть от удушья.

А полиомиелит поражает дыхательную мускулатуру, пациент может погибнуть из-за паралича – не сможет дышать, еще один вариант – может парализовать руки или ноги, человек останется инвалидом.

«Нужно ли такое получение иммунитета? Я думаю, что нет. Если есть вакцинация против этих болезней, почему не воспользоваться этой возможностью. Могут быть поствакцинальные реакции – повыситься температура на два дня, но это не сравнится с жизнью в инвалидной коляске или с панэнцефалитом после коревой инфекции», – заключил Дмитрий Лопушов.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»