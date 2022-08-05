Журналисты «Татар-информа» стали победителями XXV премии «Хрустальное перо»

В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась церемония награждения юбилейной, XXV журналистской премии Татарстана «Хрустальное перо/Бәллүр каләм». В числе награжденных – двое журналистов информационного агентства «Татар-информ».

Журналист татарской редакции Гульнар Гарифуллина награждена в номинации «Лучший в профессии» (наряду с известным в республике аксакалом местного телевидения Михаилом Любимовым). Приз ей вручил выходец из Казани, начинавший на местном телеканале «Эфир» в новостной программе «Город», а сейчас известный телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов.

Фотокорреспондента «Татар-информа» Султана Исхакова за доблестный труд медалью «100 лет ТАССР» наградила Премьер-министр РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее, открывая церемонию, глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов отметил, что представители СМИ бывают разные и сегодня поздравляют и награждают «журналистов света».

«Вы знаете, есть журналисты, которые тянут наверх, есть журналисты, которые тянут вниз – трупоеды, хайпожоры. Здесь сегодня собрались журналисты светлые. Наш учитель говорил: самое главное в журналистике – это гуманизм. Давайте наградим достойнейших!» – сказал он, обращаясь к участникам и гостям мероприятия.

Конкурс «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ. В состав жюри конкурса входят ведущие журналисты — представители и руководители федеральных, республиканских, городских и районных СМИ. Цель конкурса — содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики.

В этом году на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. творческих работ, из них 718 на русском языке и 978 — на татарском. Самое большое количество заявок поступило в номинации «Лучший в профессии» — 444 работы.

География участников конкурса охватила все крупные города и поселки Татарстана, в том числе Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульму, Актаныш. На конкурс поступили работы и из других регионов России, в том числе из Удмуртии, Башкортостана и Челябинской области.