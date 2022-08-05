«Есть журналисты-трупоеды, а есть светлые журналисты»: Аминов открыл «Хрустальное перо»

В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» началось вручение ежегодной республиканской журналистской премии «Хрустальное перо/Бәллүр каләм». В этом году это юбилейное событие – премия празднует 25 лет. Открывая церемонию, глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов отметил, что представители СМИ бывают разные и сегодня поздравляют и награждают «журналистов света».

«Вы знаете, есть журналисты, которые тянут наверх, есть журналисты, которые тянут вниз – трупоеды, хайпожоры. Здесь сегодня собрались журналисты светлые. Наш учитель говорил: самое главное в журналистике – это гуманизм. Давайте наградим достойнейших!» – сказал он, обращаясь к участникам и гостям мероприятия.

Главным призом премии, как и в прошлом году, станет автомобиль «Лада». Гостем церемонии стал выходец из Казани, известный ведущий федерального канала Максим Шарафутдинов.

Конкурс «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ. В состав жюри конкурса входят ведущие журналисты — представители и руководители федеральных, республиканских, городских и районных СМИ. Цель конкурса — содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики.

В этом году на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. творческих работ, из них 718 на русском языке и 978 — на татарском. Самое большое количество заявок поступило в номинации «Лучший в профессии» — 444 работы.

География участников конкурса охватила все крупные города и поселки Татарстана, в том числе Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугульму, Актаныш. На конкурс поступили работы и из других регионов России, в том числе из Удмуртии, Башкортостана и Челябинской области.