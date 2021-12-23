Журналисты прошли обработку частицами серебра перед главной пресс-конференцией Путина

Фото: © Ринат Билалов / ИА «Татар-информ»

Журналисты перед большой пресс-конференцией Президента России Владимира Путина прошли специальную обработку частицами серебра. Об этом рассказал главный редактор ИА «Татар-информ», который сейчас находится в столичном Манеже.

Фото: © Ринат Билалов / ИА «Татар-информ»

Обработка проводится в течение 10 секунд и является абсолютно безопасной для людей. Такая мера принята на фоне пандемии коронавируса.

По словам Рината Билалова, журналистов уже начали запускать в зал. Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени.

Ранее агентство сообщало, что Президент Владимир Путин сегодня проведет главную пресс-конференцию страны, на которой по традиции подведет итоги года, даст оценку событиям в России и мире. Среди 500 журналистов в Манеже у Московского Кремля будут представители ведущих СМИ Татарстана.