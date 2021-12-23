Рост цен на продукты и защита от новых штаммов Covid-19: о чем Татарстан спросит у Путина

Президент Владимир Путин сегодня проведет главную пресс-конференцию страны, на которой по традиции подведет итоги года, даст оценку событиям в России и в мире. Среди 500 журналистов в Манеже у Московского Кремля будут представители ведущих СМИ Татарстана. Каковы их ожидания от пресс-конференции, выяснило ИА «Татар-информ».

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина станет 17-й по счету и будет транслироваться всеми телеканалами страны

Фото: kremlin.ru

«Актуальные темы для регионов России и Татарстана — это уровень заработной платы, рост цен на продуты питания»

Практика проведения ежегодных пресс-конференций главы государства появилась в России в 2001 году по личной инициативе Владимира Путина во время его первого срока на посту Президента России. Большая пресс-конференция в 2001 году длилась 1,5 часа, с тех пор ее продолжительность и насыщенность значительно выросли. Места проведения пресс-конференции и ее форматы неоднократно менялись, особенно с начала пандемии Covid-19.

В этом году участие в пресс-конференции примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ — это вдвое меньше, чем годом ранее. Впрочем, аккредитованный на встречу с Президентом РФ главный редактор издания KazanFirst Кирилл Шлыков считает, что формат пресс-конференции — это не главное.

«Главное не то, как меняется пресс-конференция, а что на ней говорит Президент России. Таким образом, мы можем понять, как власть видит развитие государства и какие темы для власти и общества являются ключевыми», — сказал он.

Кирилл Шлыков предположил, что во время пресс-конференции глава государства традиционно уделит внимание внешней политике России: взаимодействию со странами Евросоюза, США и Украиной. Что касается внутренних дел государства, здесь будет много вопросов, связанных с пандемией коронавируса, введением QR-кодов, мерами поддержки семей, инфляцией.

«Актуальные темы для регионов России и Татарстана — это уровень заработной платы, рост цен на продуты питания и товары» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Актуальные темы для регионов России и Татарстана — это уровень заработной платы, рост цен на продуты питания и товары. Мы видим, как улетают в космос цены на стройматериалы, за ними дорожают квартиры. Эти темы у всех на слуху, они волнуют каждого. Традиционной больной темой остается состояние коммунальных сетей. У регионов нет денег, чтобы привести коммунальное хозяйств в рабочее состояние, чтобы люди не сидели без тепла по несколько часов. Буквально на днях в Зеленодольске была коммунальная авария, жители многоэтажек остались без отопления. Я думаю, это далеко не единичный случай в России», — поделился мнением Кирилл Шлыков.

«Надеюсь, мы не только получим ответы на вопросы, но и решение проблем, которые озвучиваем»

Кроме главного редактора KazanFirst на встречу с Президентом России от Татарстана поедут представители журнала «Татарстан», телеканала ТНВ, татароязычного портала «Матбугат.ру» и, разумеется, информационного агентства «Татар-информ».

Остаются актуальными вопросы распространения коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Главный редактор нашего агентства Ринат Билалов так же считает, что татарстанцев больше всего волнует рост цен, инфляция, вопросы распространения коронавирусной инфекции и меры поддержки населения.

«Людей очень волнует экономическая ситуация, какие меры будут приниматься руководством страны в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Немаловажной остается и внешняя политика России. Каким Владимир Путин видит вектор развития страны в 2022 году и на ближайшие годы, как будет складываться международная повестка, как будет строиться взаимодействие со странами Запада? Хочется услышать ответы Президента России на эти вопросы», — прокомментировал руководитель ИА «Татар-информ».

«Обычно журналисты ведут себя очень активно. Возможно, в этот раз обстановка будет более академичной» Фото: kremlin.ru

Ринат Билалов считает, что сокращение числа журналистов несколько изменит привычный формат пресс-конференции, во время которой корреспонденты подчас эмоционально стараются привлечь к себе внимание главы государства. «Мы знаем, что обычно журналисты ведут себя очень активно. Возможно, в этот раз обстановка будет более академичной», — сделал предположение главный редактор.

Ринат Билалов раскрыл секрет, что хочет задать Владимиру Путину вопрос, связанный с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Это важное общественно-политическое событие для нашей республики. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Президент России и планирует ли приехать в Казань», — сказал руководитель ИА «Татар-информ».

В свою очередь, главному редактору журнала «Татарстан» Татьяне Вафиной интересно мнение Владимира Путина по поводу причин успеха нашей республики в достижении ключевых показателей экономики и уровня жизни населения. «Думаю, главный вопрос, который стоит задать Президенту РФ о нашем регионе, — почему Татарстан всегда первый во всех начинаниях? Кому-то нравится такое первенство, кому-то — нет. Тем не менее подобное доверие сложно заработать, а еще сложнее удержать планку», — считает она.

В ходе общения лидера страны с журналистами найдут отражение и темы, волнующие регионы России, в частности, жителей Татарстана Фото: kremlin.ru

По словам Татьяны Вафиной, одной из важных тем пресс-конференции станет перспектива введения QR-кодов в регионах России. «Думаю, ответы Президента на это развеют какие-то мифы и успокоят большую часть населения», — пояснила главный редактор.

Руководитель журнала «Татарстан» солидарна с Ринатом Билаловым, что нынешняя пресс-конференция Путина будет менее состязательной в плане привлечения внимания главы государства. «В этом году много вопросов, которые объединяют все регионы России. Мы сейчас как никогда объединены общими проблемами, касающимися здоровья и дальнейшей жизни на этой планете человека разумного. Значит, каждый журналист, каждый регион не будет тянуть одеяло на себя. Я надеюсь, что мы не только получим ответы на свои вопросы, но и решение проблем, которые мы озвучиваем. Надеюсь, будет уделено внимание реализации федеральных проектов, страна получит еще больше новых дорог, новых объектов инфраструктуры. Что новый 2022 год будет здоровее предыдущего во всех отношениях», — поделилась мнением Татьяна Вафина.

Одной из важных тем пресс-конференции станет перспектива введения QR-кодов в регионах России Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«То, что сейчас происходит на международной арене, — это „Карибский кризис 2.0“»

Мнение татарстанских журналистов о ключевых темах пресс-конференции разделяют и ведущие эксперты. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил ИА «Татар-информ», что главные вопросы будут касаться борьбы с экономическими последствиями пандемии.

«Главная глобальная тема — это пандемия, вопросы вакцинации взрослого населения и детей. И, конечно же, Президент РФ озвучит свою позицию по этим вопросам. Другая важная тема — экономика: снижение доходов, рост цен на товары, инфляция, это факторы последствий пандемии», — предположил народный избранник.

Помимо прочего, по мнению Фаррахова, в ходе общения лидера страны с журналистами найдут отражение и темы, волнующие регионы России, в частности, жителей Татарстана.

«Избирателей волнуют вопросы, связанные с федерализмом, какие перспективы его развития видит Президент РФ. Татарстан является самодостаточным, активно развивающимся субъектом страны. И поступает большое количество обращений от жителей республики, связанных с принятым недавно федеральным законом о работе региональной власти. Как в перспективе будут развиваться федеративные и межбюджетные отношения в России? Безусловно, этот вопрос будет», — заключил Айрат Фаррахов.

«Мы находимся в очень напряженных отношениях с нашими западными партнерами. И если в 1960-е годы кризис между нашими странами вызвала Куба, то сейчас это Украина» Фото: kremlin.ru

В то же время завкафедрой госуправления, истории, социологии КНИТУ (КХТИ) профессор Андрей Тузиков считает важной тему отношений России и Запада. «То, что сейчас происходит на международной арене, — это „Карибский кризис 2.0“. Мы находимся в очень напряженных отношениях с нашими западными партнерами. И если в 1960-е годы кризис между нашими странами вызвала Куба, то сейчас это Украина», — пояснил ученый.

Обострение геополитической ситуации отметил в беседе с ИА «Татар-информ» и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Первая тема касается ковида и постковидного восстановления экономики страны. Вторая тема — это внешняя политика, с учетом новых сложностей и вызовов на международной арене. И еще один важный аспект — это планы на будущее, на следующий год. Владимир Владимирович затронет те задачи и цели, которые он ставит перед федеральным правительством», — считает Куртов.

Он также не исключил, что главе государства могут задать и вопросы, связанные со взаимоотношениями регионов страны и федерального центра.

Сколько продлится пресс-конференция, никогда заранее не известно, поскольку это решается главой государства во время общения с представителями СМИ Фото: архив ИА «Татар-информ»

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится сегодня в 12.00. Она станет 17-й по счету и будет транслироваться всеми телеканалами страны. Сколько продлится пресс-конференция, никогда заранее неизвестно, поскольку это решается главой государства во время общения с представителями СМИ. На данный момент самая продолжительная пресс-конференция Владимира Путина была в 2008 году. Тогда Президент РФ общался с журналистами 4 часа 40 минут. Ему задали 106 вопросов, в том числе об уровне инфляции, выборах в Чечне и Ингушетии, миграционной политике в Ставропольском крае и о возможности третьего президентского срока.