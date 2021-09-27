Журналистка одного из СМИ упала в обморок во время оглашения приговора Роберту Мусину

Во время оглашения приговора экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину журналистке стало плохо, она упала в обморок, ударившись головой об плитку.

Приговор читают в Вахитовском суде Казани в небольшом зале, в котором из-за собравшихся людей очень душно. Сейчас она покинула зал, ей помогли выйти. Пресс-секретарь Вахитвского суда Татьяна Салова предложила девушке вызвать скорую, однако она отказалась.

Судья объявил перерыв на 15 минут. После него оглашение приговора продолжится. Большая часть журналистов вторую часть заседания решила пропустить, дождавшись решения в коридоре.

Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину.