В Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

В Вахитовском суде Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими крах банка. В деле насчитывается шесть эпизодов, сумма ущерба достигает 53 млрд рублей. Приговор будут читать несколько дней. От комментариев журналистам Мусин отказался.

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Напомним, гособвинение запросило Мусину 14 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Адвокат экс-банкира Алексей Клюкин просил суд оправдать своего подзащитного по одному из эпизодов, прекратить преследование по двум эпизодам за истечением срока давности и переквалифицировать три эпизода на более мягкие статьи. Свою вину Мусин признает лишь частично.

Летом глава Следкома РТ Валерий Липский заявил, что на экс-банкира возбуждено еще одно уголовное дело, сумма ущерба достигает свыше 40 млрд рублей. Расследование начнется после оглашения приговора по первому делу.

«Мы в данный момент ожидаем приговора по Мусину и не предъявляем ему нового обвинения по вновь возбужденному делу, чтобы у суда не было оснований для возврата прошлого дела и соединения его с новым», – заявил Липский.