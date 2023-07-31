Журналист ТНВ Зуфар Давлетшин получил награду за фильм об СВО на фестивале в Петербурге

Журналист телекомпании ТНВ Зуфар Давлетшин и оператор Андрей Ключников стали победителями в номинации «Лучший телевизионный — документальный фильм» во втором международном кинофестивале короткометражного кино «Время вспомнить». Авторы представили в Санкт-Петербурге фильм «ZV-2»об участниках спецоперации России на Украине.

В фильме «ZV-2» Зуфар Давлетшин рассказывает об условиях службы военнослужащих добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», сформированных в Татарстане, а также о восстановлении силами Татарстана города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Организаторы отмечают, что творческая команда «ТНВ» трижды побывала в зоне СВО, посетив четыре новых региона России.

Журналисты ТНВ также проанализировали появление фашизма на Украине, показали, как от действий боевиков страдают жители Донбасса и как им помогают татарстанцы – добровольцы, мобилизованные, волонтеры и госслужащие.

Зуфар Давлетшин отметил, что целью создания фильма стало показать в первую очередь людей, находящихся в зоне спецоперации, что они чувствуют, для чего они там. «Мы – связующее звено между добровольцами и мобилизованными, уехавшими туда, и людьми, которые ждут их здесь», – сказал журналист.

Ранее фильм Зуфара Давлетшина «ZV-2» был отмечен в Казани на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время героев».

Международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить» проходил в Санкт-Петербурге с 28 по 30 июля. Он посвящен истории Российского государства от истоков до наших дней.

Фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» проходил в Казани с 25 по 27 июля. Участники события смогли увидеть 15 фильмов о героях СВО, жителях Донбасса и волонтерах, которые им помогают.

