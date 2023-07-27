В Казани завершился фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева завершился фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Всего участники события смогли увидеть 15 фильмов о героях СВО, жителях Донбасса и волонтерах, которые им помогают.

«Спасибо нашим зрителям за то, что летом, в середине недели многие находили время приходить сюда и смотреть фильмы о важном. Спасибо за ваше неравнодушие, слезы, эмоции и поддержку. Мы услышали много добрых слов, познакомились с невероятным людьми и увозим отсюда много прекрасных идей для новых картин», – отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Екатерина Яковлева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она пригласила на сцену бойцов, участвовавших в СВО. Военных сопровождали бурные аплодисменты зрителей.

«Желаю фестивалю удачи, мы готовы вам помочь всем, чем можем, и желаем, чтобы ваши фильмы будили в людях только все самое хорошее, несмотря на то, что там показываются порой очень страшные вещи», – обратился к организаторам фестиваля ветеран СВО, военнослужащий подразделения специального назначения Евгений Жемков.

Евгений Жемков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были награждены дипломами авторы шести фильмов, которые провели в Казани премьерный показ. Среди них картины о Мариуполе, методах гибридной войны и несколько других.

«Два дня фестиваля были насыщены глубочайшим содержанием. Одной из целей было объединение российского народа. Символично, что это произошло в Татарстане, ведь здесь в мире и согласии проживают 173 национальности, мы уделяем большое внимание», – сказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он выделил роль документального кино в этом вопросе. Замминистра рассказал, что как-то предложил коллегам из Донбасса приехать туда с патриотическими мероприятиями.

«Коллега мне ответил, что у них патриотизма за девять лет накопилось достаточно, он нужен вам», – вспоминает Натфуллин.

В завершение церемонии закрытия выступила рок-группа «Зверобой», которая регулярно ездит с концертами по Донбассу.