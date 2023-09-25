Журналист «Татар-информа» стала призером российского конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги федерального этапа конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в Москве, корреспондент «Татар-информа» Эвелина Киселёва заняла второе место в номинации «Интернет СМИ».

Напомним, что среди коллег Приволжского Федерального округа журналистку агентства признали лучшей, что позволило ей пройти на федеральный этап.

Всего на конкурс допустили 2 232 работы от 1 300 журналистов из разных регионов страны. Стоит отметить, что наибольшее количество работ было представлено именно в номинации «Интернет-СМИ», таких материалов было 955.

«Серебро» конкурса забрала работа Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция.

«Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом. Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере поможет журналистам не только разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества», – отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.