Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Корреспондент «Татар-информа» стал лучшим в ПФО в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» среди субъектов ПФО. Корреспондент «Татар-информа» стал победителем в номинации «Интернет СМИ».
«Для меня СМИ на сегодняшний день – это те люди, которые формируют информационное поле. Их читают все. Мне приятно, что у нас Татарстан участвует в конкурсе очень активно. Очень приятно, что есть победители, которые занимают первые и вторые места стабильно. Татарстан отличается от других регионов Поволжья тем, что наши СМИ очень активные и сильные», — отметил директор филиала компании в Татарстане Павел Гонцов.
В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился в двенадцатый раз.
Корреспондент «Татар-информа» Эвелина Киселева получила первое место за материал о цифровизации в Республиканской клинической больнице Татарстана: Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция. Эта работа поборется за призовые места по России.
Всего по территории «Волга» авторы прислали 455 работ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»