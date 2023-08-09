Корреспондент «Татар-информа» стал лучшим в ПФО в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» среди субъектов ПФО. Корреспондент «Татар-информа» стал победителем в номинации «Интернет СМИ».

«Для меня СМИ на сегодняшний день – это те люди, которые формируют информационное поле. Их читают все. Мне приятно, что у нас Татарстан участвует в конкурсе очень активно. Очень приятно, что есть победители, которые занимают первые и вторые места стабильно. Татарстан отличается от других регионов Поволжья тем, что наши СМИ очень активные и сильные», — отметил директор филиала компании в Татарстане Павел Гонцов.

Фото: © Татар-информ

В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился в двенадцатый раз.

Корреспондент «Татар-информа» Эвелина Киселева получила первое место за материал о цифровизации в Республиканской клинической больнице Татарстана: Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция. Эта работа поборется за призовые места по России.

Всего по территории «Волга» авторы прислали 455 работ.