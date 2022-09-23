Журналист «Татмедиа» победил во Всероссийском конкурсе на лучшее произведение-2022

Автор проекта «Снег Медиа» Равиль Мукменов был отмечен на Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение 2022 года. Награждение состоялось на полях форума «Вся Россия — 2022», который проходит в эти дни в Сочи.

Татарстанец оказался среди 10 лучших журналистов страны. Победу в конкурсе ему обеспечили публикации «Синдром Дауна. Аккумуляторная батарейка для солнечного ребенка», «Большая нога — слоновая болезнь. Девять лет изоляции в четырех стенах» и «Собака поводырь. Друг, помощник и спасатель».

Всего на конкурс прислали заявки 253 автора — в заявках суммарно содержалось свыше 650 материалов.

XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия — 2022» будет проходить до 28 сентября. В этом году мероприятие соберет более 1 тыс. журналистов не только из России, но и из Индии, Сербии. Кроме того, в этом году форум впервые посетят журналисты из республик Донбасса, ранее отмечал в своем приветствии Президент РФ Владимир Путин.