Путин поприветствовал участников форума журналистов «Вся Россия — 2022»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXVI Всероссийского форума «Вся Россия — 2022», отметив, что традиционные встречи представителей СМИ в Сочи неизменно отличаются содержательной повесткой и широкой палитрой обсуждаемых тем, находящихся в центре общественного внимания. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«Форум дарит отличные возможности для дружеских бесед с товарищами и единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов», — сказал глава государства.

Он отметил, что в работе мероприятия впервые участвуют журналисты из народных республик Донбасса. Освещая события спецоперации, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг, подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе и даст старт новым интересным проектам.