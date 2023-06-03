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Журналист «Татар-информа» Зиля Мубаракшина рассказала о встрече с Раисом Татарстана
Журналист информационного агентства «Татар-информ», электронной газеты «Интертат» и газеты «Атна вакыйгалары» Зиля Мубаракшина в выходящей в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» рубрике «Әйтер сүз» рассказала, как прошла встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в рамках мероприятия, состоявшегося в библиотеке «Гаилә» в Казани.
«Это было официальное открытие библиотеки после ремонта. В одной из комнат оборудована студия, где журналисты и блогеры могут записывать интервью. Я делала интервью с поэтом Санией Ахметзяновой», — пояснила Зиля Мубаракшина.
На открытие библиотеки приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Журналистка «Татар-информа» при встрече с ним выразила пожелание, чтобы таких оборудованных помещений для работы журналистов стало больше.
«Раис это предложение поддержал и тут же направил этот вопрос для рассмотрения руководителю администрации Асгату Сафарову. Асгат Ахметович в свою очередь по телефону передал ответственному лицу. Можно сказать, что начало есть», — отметила журналист.
Ранее, 30 мая, журналист татароязычной редакции «Татар-информа» Зиля Мубаракшина стала победителем конкурса «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» в номинации «Лучший в профессии».
«„Хрустальное перо” — единственный республиканский конкурс для журналистов. Я считаю, что этого очень мало. Можно было бы учредить отдельную премию для молодых журналистов, делающих первые шаги в профессии. Это стало бы хорошим средством для привлечения молодежи в журналистику. Также, мне кажется, стоит возродить уже существовавшую премию имени Хусаина Ямашева. Это тоже престижная награда, но сегодня она не присуждается», — поделилась идеями Зиля Мубаракшина.
Материал подготовила Гульназ Ахтамзянова.
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