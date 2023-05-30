Журналист «Татар-информа» стала победителем конкурса «Хрустальное перо»

Журналист татароязычной редакции «Татар-информа» Зиля Мубаракшина стала победителем конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» в номинации «Лучший в профессии».

«Я сама в прошлом году освещала этот конкурс, и у меня появилось желание тоже поучаствовать и получить награду в этом конкурсе. Такая вот небольшая мечта», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Мубаракшина.

Она поделилась, что для участия в конкурсе тщательно отбирала материалы за последний год. Однако, несмотря на жесткий отбор, организаторы сказали, что количество работ оказалось больше чем у других участников.