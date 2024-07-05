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Журналист «Татар-информа» занял 1 место в конкурсе Главного военного управления СК России
Журналист информационного агентства «Татар-информ» Кирилл Гумиров занял первое место в номинации «Лучшая работа по освещению следственно-криминалистической деятельности военных следственных органов Следственного комитета РФ».
Диплом победителю номинации вручил руководитель 384 военного следственного отдела СК России Виктор Хара.
Победу в номинации журналисту принес материал: «Деньги у наркоманов забирали, чтобы проучить»: в Татарстане огласили приговор лидеру ОПГ.
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