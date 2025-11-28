Журналист «Татар-информа» и «Интертата» Юлай Низаев: Спасибо моему коллективу за успехи

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Определены победители конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан. Конкурс проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» ежегодно с 2017 года при поддержке Кабинета министров Республики Татарстан и Общественной палаты РТ.

Второе место в этом году вновь занял журналист агентства «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» Юлай Низаев. Сегодня он получил диплом из рук руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева и председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой.

«Я благодарен своему коллективу за все мои успехи. И большие материалы, и маленькие сообщения – это совместный труд журналистов, фотографов, видеографов, редакторов и главных редакторов. Прошло пять лет с тех пор, как я пришел работать в систему «Татмедиа». А «Татар-информ» и «Интертат» – редакции, которые помогают мне профессионально развиваться. Надо сказать, что большое внимание мы уделяем освещению деятельности общественных организаций, социально значимых новостей. Для этого проезжаем много километров в командировках, а потом даем горячие репортажи», – рассказал Юлай Низаев.

Цель конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – привлечение внимания общественности к деятельности социально ориентированных НКО Республики Татарстан. По информации организаторов, на конкурс поступило 44 заявки и 260 работ.

Юлай Низаев – член союзов журналистов РФ и РТ, а также Союза фотографов Татарстана.