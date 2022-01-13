Журналист из США раскритиковал программы Камилы Валиевой

Американский журналист Дэвид Лиз поделился впечатлениями от последних выступлений Камилы Валиевой и раскритиковал программы 15-летней фигуристки, увидев в них несоответствие ее таланту.

«Что касается сильнейших российских девушек, то за каждой из них любопытно наблюдать. Камила Валиева — фаворитка в этом сезоне. Она прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. У нее великолепная растяжка. Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню ее таланта. Я не нахожу их особенно запоминающимися или интересными», — цитирует американского журналиста «Лента.ру».

Сегодня в Таллине пройдет очередной соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию, в котором женщины представят свои короткие программы. Известно, что российские фигуристки выступят в шестой разминке, ориентировочно в 17.00 по московскому времени.