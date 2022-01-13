Валиева, Трусова и Щербакова выступят с короткой программой на ЧЕ по фигурному катанию

Сегодня в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию пройдут прокаты короткой программы в женском одиночном разряде. Россию представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Начало прокатов в 12:50 по московскому времени. Известно, что российские фигуристки выступят в шестой разминке ориентировочно в 17:00 по московскому времени.

Шестая разминка

31. Александра Трусова (Россия)

32. Анна Щербакова (Россия)

33. Екатерина Куракова (Польша)

34. Екатерина Рябова (Азербайджан)

35. Камила Валиева (Россия)

36. Луна Хендрикс (Бельгия)

Камила Валиева на последнем чемпионате России стала чемпионкой страны. Напомним, что она родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. На российском первенстве второе место заняла Александра Трусова, а третье – Анна Щербакова.