Журналист из Сарманово о двоюродном деде: Сражался за «маки», 10 лет провел в Жезказгане

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Заместитель главного редактора Сармановского информационно-редакционного центра по дубляжу Ильназ Сираев присоединился к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья» и рассказал об участнике Великой Отечественной войны — своем двоюродном деде Гокаше Хайруллине.

Гокаша Хайруллович Хайруллин — дядя Рамиля, отца журналиста (старший брат его бабушки Галии). Он родился в 1918 году в деревне Яхшебаево (тогда Мензелинский уезд Уфимской губернии, ныне — Сармановский район РТ).

В ходе Киевской оборонительной операции 3 сентября 1941 года у Полтавы «вместе с тысячью других солдат попал в окружение и оказался в плену у фашистов». После пребывания в различных концентрационных лагерях попал в организованный немцами легион «Идель-Урал».

Но в 1943 году более 1,5 тыс. легионеров, среди которых был и Гокаша Хайруллин, перешли на сторону французских партизан — макизаров. Бывшие пленные сражались с немцами в рядах «маки», Гокаша, по словам внучатого племянника, состоял в отряде «Капитана Александра» (Амира Утяшева).

«После освобождения Франции советские пленные создали 352-й советский батальон (нес службу в городе Ле-Пюи — прим. Т-и), и мой дед по отцу в августе 1945 года начал собираться к возвращению в родные края», — отметил Сираев.

Но после возвращения в СССР суд приговорил Хайруллина к 25 годам лагерей, десять лет бывший макизар провел на медных рудниках казахстанского города Жезказгана.

«Даже там он не бросил любимое занятие — сочинять стихи. Умер в 1986 году. В 2015 году увидела свет его книга под названием „Шагыйранә йөрәк сүзе“», — добавил, завершая рассказ о двоюродном деде, Ильназ Сираев.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.