«Курмашев и десять других»: подвиг одиннадцати джалиловцев

Фото: предоставлено автором

Группа Курмашева

Долгое время официально считалось, что казнены они были лишь за то, что распространяли листовки среди советских военнопленных, а самый старший из них – Муса Джалиль – написал в тюрьме цикл стихов «Моабитская тетрадь». Советские историки так и называли их – джалильцами.

Гильотина в Плётцензее Фото: предоставлено автором

Но в приговоре четко определено, кто был руководителем всей деятельности группы. Потому и на эшафот первым отправлен в 12 часов 06 минут Гайнан Курмашев. Через 3 минуты вторым казнен Фуат Сейфульмулюков. Третьим – Абдулла Алишев, за ним – Фуат Батталов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров.

Список осужденных Фото: предоставлено автором

Время казни зафиксировано в специальных картах, составленных палачом.

Фото: предоставлено автором

Еще одного члена группы – Рахима Саттара гитлеровцы не смогли арестовать в лагере, но убили при попытке перейти линию фронта уже на территории Польши.

О сути подвига курмашевцев я уже рассказывал. Сегодня хотелось бы рассказать их краткие биографии.

Фото: предоставлено автором

КУРМАШЕВ Гайнан Нуриевич

«Организатором группы сопротивления был самый молодой офицер Красной Армии, оказавшийся в плену со специальным заданием командования, – Гайнан Курмашев. Они готовили легионеров не только к переходу к партизанам и к побегам из лагеря, но и к восстанию».

Фото: предоставлено автором

СЕЙФУЛЬМУЛЮКОВ Фуат Хаджеахметович

Родился 16 июля 1916 года в Ташкенте в Узбекистане. Среднюю школу окончил в г. Казалинске в Казахстане. В 1938 году окончил Самаркандский институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева по специальности «экономист-товаровед». С 15 ноября 1938 года работал экономистом-товароведом в отделе органов торговли Народного комиссариата торговли Таджикской ССР. 3 февраля 1940 года призван в РККА. Служил в Одесской области. 2 июля 1941 года от него было последнее письмо о том, что едет на фронт. В легионе был одним из самых активных пропагандистов-антифашистов. Автор идеи выпуска по разрешению немецкого командования листовок с сообщениями Совинформбюро с одновременным опровержением. Просто само опровержение до легионеров не доходило в результате одного движения лезвием.

Письмо Алишева Фото: предоставлено автором

АЛИШЕВ Абдулла Бареевич

Родился 15 сентября 1908 года в деревне Каюки Спасского района Татарстана. В 1927 году окончил школу-семилетку. Начал писать стихи. Учась в Казанском землеустроительном техникуме, публиковался в рукописном журнале литературного кружка. Работал мелиоратором в Мензелинске, на строительстве Казанской ГРЭС. В 1931 году вышел его первый сборник рассказов «Знамя пионерского отряда». С 1933 году был ответсекретарем журналов «Техника» и «Пионер каляме» («Пионерское перо»). С 1934 году в театрах Татарской республики ставились его пьесы. Последняя – «Маленький узник» вышла уже в 1941 году. В 1938 году поступил в Казанский педагогический техникум, стал редактором Татарского радиокомитета. Дружили семьями с Мусой Джалилем. Вместе подали заявление на фронт. Осенью 1941 года Алиш под Брянском попал в плен. В Казань чудом добралась открытка, написанная поэтом 28 января 1944 года:

«В августе 1943 г. арестован по обвинению в распространении листовок среди татарских военнопленных… Суд должен состояться в г. Дрездене. Пришел, боролся и ушел».

Фото: предоставлено автором

БУЛАТОВ Фуат Зиятдинович

Родился 23 февраля 1913 года в селе Мелеуз Уфимской губернии (ныне Республика Башкортостан). С 1916 года жил в Оренбурге, где и познакомился с Мусой Джалилем. Окончил Казанский институт инженеров гражданского строительства. Строил дороги в Ялте, в Крыму. С 1940 года служил в РККА в Белоруссии. Попал в плен в июне 1941 года в г. Бресте.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

ДЖАЛИЛЬ (ЗАЛИЛОВ) Муса Мустафович

Родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино Шарлыкского района Оренбургской области. С 1937 года ответсекретарь Союза писателей Татарской АССР. Будучи сотрудником газеты 2-й ударной армии «Отвага», в плен попал 24 июня 1942 года у Мясного Бора Новгородского района Новгородской области. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.

Фото: предоставлено автором

ШАБАЕВ Гариф Хафизович

Родился 15 декабря 1907 года в деревне Старотураево Ермекеевского района Башкортостана. Жил в Ташкенте в Узбекистане. Работал инспектором Госстраха в Фергане, в Узбекистане. С 1938 года был завотделом управления соцстраха в Наркомате финансов Узбекской ССР. 27 июня 1941 года добровольцем попал на фронт. По свидетельству одного из офицеров Чебона Гариф осужден к смерти за работу в типографии в Берлине.

Фото: предоставлено автором

СИМАЕВ Ахмет Садритдинович

Родился 28 декабря 1915 года в деревне Усть-Рахмановка Краснослободского района Мордовии. В 1928 году переехал в Москву. В строительном техникуме получил специальность лаборанта по бетону. С 1933 году работал на строительстве Московского метрополитена. Стал корреспондентом газеты «Коммунист на Метрострое» на татарском языке. Начал писать стихи. Подружились с Джалилем. Был ответсекретарем газеты «Коммунист» Воскресенска. Служил на Дальнем Востоке. С сентября 1941 года был десантником-разведчиком на фронте. Оказавшись в плену, работал на радиостанции «Винета» в Берлине.

Фото: предоставлено автором

БАТТАЛОВ Абдулла Вазыхович

Родился 1 мая 1916 года в деревне Большие Тиганы бывшего Спасского уезда Татарии (ныне Алексеевский район Татарстана). После учебы в семилетней школе работал в колхозе. С 1937 года учился на курсах младших командиров в Татаро-Башкирской военной школе Казани. После травмы демобилизован. Работал завклубом в родной деревне. В первые дни войны добровольцем ушел на фронт. Попав в плен, был связным в подпольной группе антифашистов.

Фото: предоставлено автором

ХАСАНОВ Зиннат Хуснуллович

Родился 16 ноября 1916 года в селе Старый Кашир Сармановского района ТАССР. После школы-семилетки работал в колхозе, был землекопом на стройках Казани. С 1936 года учился в Казанском техникуме советской торговли. Работал товароведом в Кирове. Оттуда призван в РККА. В июле 1941 года окончил курсы младшего комсостава, получил звание лейтенанта. Командовал ротой при обороне Москвы. Попал в плен у деревни Спасово. Курмаш назначил его в своей группе командиром батальона на случай вооруженного восстания.

Фото: предоставлено автором

АТНАШЕВ Ахат Махмутович

Родился 12 декабря 1917 года в Петропавловске (Казахстан). Окончив татарскую школу-семилетку, переехал в город Степняк Акмолинской области. В 1938 году призван в армию. Участвовал в боевых действиях на Западной Украине и в Бессарабии. После учебы в школе младших командиров стал командиром пулеметного расчета. На фронте с 22 июня 1941 года. Будучи гвардии младшим политруком 3-го гвардейского кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, награжден орденом Красной Звезды, но получить его не успел. 22 июня 1942 года. в Калужской области попал в плен. В подпольной группе был командиром взвода, бойцы которого смогли вырваться к партизанам.

Фото: предоставлено автором

БУХАРОВ Салим (БУХАРАЕВ Галлянур Мустафович)

Родился 15 июня 1915 года в с. Киргиз-Мияки Уфимской губернии (ныне Республика Башкортостан). После окончания курсов финансовых работников в Казани работал бухгалтером Миякинского Госбанка. В 1940 году призван в Красную Армию, окончил полковую школу. Будучи командиром взвода, Великую Отечественную встретил в Даугавпилсе в Латвии. Последнее письмо от него было 17 июня 1941 года. В подполье тоже был командиром взвода.

Казнен последним в 12 часов 36 минут.

Стихи Саттара Фото: предоставлено автором

САТТАР Рахим (АБДУЛСАТТАРОВ Абдрахим Сулейманович)

Родился 15 августа 1912 года в деревне Нижний Хазят Чишминского района Башкортостана. Учился в Уфе. В 14 лет организовал первую комсомольскую ячейку в родной деревне. Был инспектором Бучалинского лесничества, шахтером в Донбассе, ответственным работником Наркомпроса Башкирской АССР, сотрудником газеты «Красная молодежь» в Казани. Писать стихи начал в школьные годы. На Советско-финляндской войне командовал отделением лыжников. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 27 июня 1942 года во время высадки десанта под Вязьмой попадает в плен. И как ни странно – сразу в легион. Стал замредактора газеты «Идель-Урал».

Из доноса Шафи Алмаса от 3 мая 1943 года:

«Саттаров имеет якобы удостоверение о том, что он по заданию перешел служить в немецкую армию… Подтверждается наше убеждение в том, что он внедрен к нам большевистским командованием».

Речь шла об обрезке парашютного стропа – пароля разведчика ГРУ.

Работа по реабилитации всех членов группы Курмаша – Джалиля, в том числе нескольких сотен тех, кто не был арестован и казнен гитлеровцами, продолжается.



Михаил ЧЕРЕПАНОВ для «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»