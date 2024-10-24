Журналист из Франции: «На саммите БРИКС мы увидели, что Россия не в изоляции»

Пьер Гуанеш Нетто

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Внимание к саммиту было приковано не только со стороны стран БРИКС, но и других государств, даже тех, у кого отношения с Россией, мягко говоря, натянутые. Такой большой отклик глав государств к этому мероприятию поразил многих. Таким мнением с «Татар-информом» поделился корреспондент из Франции Пьер Гуанеш Нетто.

«Когда саммит был только анонсирован, на Западе говорили, что никто сюда не поедет, потому что Россия в изоляции и ее никто не любит. Однако на протяжении трёх дней здесь представители со всего мира. Это заставляет задуматься о многом. Для меня это стало возможностью рассказать в моей стране о том, что происходит в вашей стране, потому что большинство граждан не имеют об этом ни малейшего понятия. Мы рассказали не только о саммите, но и о культурах разных стран, и, конечно, Татарстана. Здесь мы увидели, что Россия не в изоляции, как того очень желали на Западе», - поделился журналист из Франции.

Он изучал Татарстан перед поездкой вместе со своей семьёй, и его дочке очень понравилось татарское национальное платье. Поэтому оставшееся свое время в Казани по окончании саммита Пьер планирует потратить на поиск такой одежды для нее.

Кроме того, он успел познакомиться с традиционными песнями и танцами татарского народа, даже уговорил одну из журналисток спеть на камеру. По словам собеседника агентства, ролик очень зашёл французской публике и уже набрал более 25 тыс. просмотров.