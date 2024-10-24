«Начало глобальных перемен»: о чем говорят журналисты и эксперты на саммите БРИКС

Третий день в пресс-центре саммита продолжается активная работа СМИ со всего мира

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тишина нам только снится

Пресс-центр с самого утра был наполнен людьми. Причем это были не только журналисты и операторы, многие политические аналитики и эксперты из разных стран мира наблюдали за саммитом по трансляции из медиацентра.

Интересно, что самым тихим местом стала зона с угощениями, где даже самые активные журналисты затихали на время трапезы. Во всем остальном помещении безостановочно брали интервью, вели прямые эфиры и записывали стендапы. Некоторые умудрялись даже поспать на уютных диванчиках в зале в перерывах между мероприятиями.

Корреспондент «Татар-информа» поговорил с представителями разных стран и узнал о том, что они думают о саммите, Казани и Татарстане.

Корреспондент из Франции Пьер Гуанеш Нетто Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналист из Франции: «На саммите БРИКС мы увидели, что Россия не в изоляции, как того хотел Запад»

Внимание к саммиту было приковано не только со стороны стран БРИКС, но и других государств, даже тех, у кого отношения с Россией, мягко говоря, натянутые. К примеру, в первый раз в Казань приехал корреспондент из Франции Пьер Гуанеш Нетто. По его словам, такой большой отклик глав государств к этому мероприятию поразил многих.

«Когда саммит был только анонсирован, на Западе говорили, что никто сюда не поедет, потому что Россия в изоляции и ее никто не любит. Однако на протяжении трех дней здесь представители со всего мира. Это заставляет задуматься о многом. Для меня это стало возможностью рассказать в моей стране о том, что происходит в вашей стране, потому что большинство граждан не имеют об этом ни малейшего понятия. Мы рассказали не только о саммите, но и о культурах разных стран, и конечно, Татарстана. Здесь мы увидели, что Россия не в изоляции, как того очень желали на Западе», – поделился журналист из Франции.

Он изучал информацию о Татарстане перед поездкой вместе со своей семьей, и его дочке очень понравилось татарское национальное платье. Поэтому оставшееся свое время в Казани по окончании саммита Пьер планирует потратить на поиск такой одежды для нее.

Кроме того, он успел познакомиться с традиционными песнями и танцами татарского народа, даже уговорил одну из журналисток спеть на камеру. По словам собеседника агентства, ролик очень зашел французской публике и уже набрал более 25 тыс. просмотров.

Певицей оказалась журналист «Татар-информа», солистка Татарского Народного хора Казанского федерального университета Зиля Мубаракшина.

Председатель правозащитного движения Кыргызстана, координатор Конгресса по правам человека стран центральной Азии Акун Турсунбек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт из Кыргызстана: «Думаю, БРИКС в течение пяти лет заменит ООН»

Одним из экспертов, кто лично приехал в Казань понаблюдать за саммитом, стал председатель правозащитного движения Кыргызстана, координатор Конгресса по правам человека стран центральной Азии Акун Турсунбек. Он выделялся среди остальных гостей пресс-центра, так как прибыл в национальном уборе и снискал большую популярность среди журналистов.

«БРИКС в будущем заменит ООН, в течение пяти лет. Это мое предположение. Мы уже выслушали президентов многих стран, среди которых Китай, Россия, Египет и многие другие. Это большое событие для всего Глобального юга, принимают участие более 30 государств. Россия стала эпицентром мировых событий. А Президент страны Владимир Путин стал оплотом для международного взаимодействия», – поделился впечатлениями от саммита он.

Очень собеседника впечатлил и Татарстан. Турсунбек нашел много сходств с культурой своей родной страны и останется еще на несколько дней в республике, чтобы посетить основные достопримечательности.

Глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Политик из Камеруна: Благодаря саммиту БРИКС расширится сотрудничество со многими странами

На протяжении трех дней саммита мы увидели большую работу, которую провели главы государств. Это позволит расширить сотрудничество со многими странами, причем не только входящими в объединение. Таким мнением поделился глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба.

«БРИКС стал альтернативой для многих стран для развития сотрудничества по многим направлениям. За эти три дня каждый почувствовал, что Россия не изолирована от мира, люди из разных уголков земного шара получили здесь большую надежду на позитивные изменения», – сообщил он.

Его также очень впечатлил и сам Татарстан, особенно ему понравилась кухня, однако он не смог описать любимое блюдо, отметив лишь, что оно похоже на «нечто прекрасное».

Корреспондент бразильского телевидения Америко Мартинс Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Корреспондент из Бразилии: «Любые политические изменения в мире требуют много времени, в Казани дан им старт»

Саммит БРИКС в Казани стал важным мероприятием для Бразилии, как одной из стран-основательниц объединения. Именно здесь обозначили большие политические изменения, которые ждут мир в будущем, рассказал корреспондент бразильского телевидения Америко Мартинс.

«Любые глобальные политические изменения требуют много времени. На саммите БРИКС в Казани начат большой диалог, который и приведет к этим изменениям. Хочу отметить хорошую организацию мероприятия, в Татарстане очень приятные люди, которые помогают мне в каждом вопросе. Очень хочу приехать сюда в качестве туриста, мне понравилась республика», – улыбнулся собеседник.

Он подчеркнул, что на эти три дня в Татарстане собралось огромное количество важных людей, которые влияют на судьбу всего мира.

Главный журналист-редактор казахстанского агентства «Караван Инфо» Равиль Валеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт из Казахстана: «На саммите в Казани мы поняли, что живем в многополярном мире»

Саммит БРИКС в Казани стал крупнейшим политическим событием на территории СНГ и показал многополярность мира. Таким мнением поделился главный журналист-редактор казахстанского агентства «Караван Инфо» Равиль Валеев.

«Главная мысль, которую мы поняли на саммите в Казани, что мы все живем в многополярном мире. Рады, что в нем участвует Президент нашей страны. Думаю, что в будущем Казахстан вступит в БРИКС. Об этом мы говорим уже с 2023 года. В Казани мы увидели перспективные пути развития сотрудничества с государствами по разным направлениям. За эти три дня мы уже поняли, что мир меняется к лучшему», – заявил он.

Символично, что именно Татарстан принял саммит БРИКС, так как это один из самых развитых регионов России, где многие могут почерпнуть для себя что-то новое, заключил Валеев.

Журналист «Хазар ТВ» из Азербайджана Нажаф Хасанов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналист из Азербайджана: в БРИКС нет места для двойных стандартов

В мире очень много стран, на которых оказывается разного вида давление со стороны западной гегемонии. Основополагающий же принцип БРИКС – равноправие и взаимовыгодное сотрудничество, рассказал журналист «Хазар ТВ» из Азербайджана Нажаф Хасанов.

«Внимание всего мира приковано к саммиту БРИКС в Казани. Многие страны хотят вступить в объединение, потому что есть государства, которым не дают шанса. Они постоянно остаются под давлением и не могут полноправно развивать международное сотрудничество, поэтому начинают искать новые пути. БРИКС становится для них альтернативным окном. Здесь есть принцип, что члены не вмешиваются в дела других стран», – заявил собеседник.

По его словам, в БРИКС нет места для двойных стандартов, что играет большую роль для многих государств. Каждая страна хочет развивать свою экономику, что может позволить объединение.

Напомним, саммит БРИКС длился три дня: с 22 по 24 октября. За это время столица Татарстана приняла более 30 делегаций. По итогам переговоров страны БРИКС посчитали нужным отменить санкции, также они обозначили позицию по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и Украине и выступили за многополярное мироустройство.