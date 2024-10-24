Журналист из Бразилии: В Казани дан старт больших политических перемен

Саммит БРИКС в Казани стал важным мероприятием для Бразилии как одной из стран-основательниц объединения. Именно здесь обозначились большие политические изменения, которые ждут мир в будущем, рассказал «Татар-информу» корреспондент бразильского телевидения Америко Мартинс.

«Любые глобальные политические изменения требуют много времени. На саммите БРИКС в Казани начат большой диалог, который и приведет к этим изменениям. Хочу отметить хорошую организацию мероприятия, в Татарстане очень приятные люди, которые помогают мне в каждом вопросе. Очень хочу приехать сюда в качестве туриста, мне понравилась республика», - улыбнулся собеседник.

Он подчеркнул, что на эти три дня в Татарстане собрались огромное количество важных людей, которые влияют на судьбу всего мира, поэтому мы вправе ожидать глобальных решений.