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Журналист из Азербайджана: БРИКС станет новой возможностью для многих стран
В мире очень много стран, на которых оказывается разного вида давление со стороны западной гегемонии. БРИКС может стать вторым шансом для таких государств, так как основополагающим принципом объединения стало равноправие и взаимовыгодное сотрудничество, рассказал «Татар-информу» журналист «Хазар ТВ» из Азербайджана Нажаф Хасанов.
«Внимание всего мира приковано к саммиту БРИКС в Казани. Многие страны хотят вступить в объединение, потому что есть государства, которым не дают шанса. Они постоянно остаются под давлением и не могут полноправно развивать международное сотрудничество, поэтому начинают искать новые пути. БРИКС становится для них альтернативным окном. Здесь есть принцип, что члены не вмешиваются в дела других стран», - заявил собеседник.
По его словам, в БРИКС нет места для двойных стандартов, что играет большую роль для многих государств. Каждая страна хочет развивать свою экономику, что может позволить объединение.
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