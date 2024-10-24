news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 24 октября 2024 18:26

Журналист из Азербайджана: БРИКС станет новой возможностью для многих стран

Скопировать ссылку
Журналист из Азербайджана: БРИКС станет новой возможностью для многих стран
Журналист «Хазар ТВ» из Азербайджана Нажаф Хасанов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мире очень много стран, на которых оказывается разного вида давление со стороны западной гегемонии. БРИКС может стать вторым шансом для таких государств, так как основополагающим принципом объединения стало равноправие и взаимовыгодное сотрудничество, рассказал «Татар-информу» журналист «Хазар ТВ» из Азербайджана Нажаф Хасанов.

«Внимание всего мира приковано к саммиту БРИКС в Казани. Многие страны хотят вступить в объединение, потому что есть государства, которым не дают шанса. Они постоянно остаются под давлением и не могут полноправно развивать международное сотрудничество, поэтому начинают искать новые пути. БРИКС становится для них альтернативным окном. Здесь есть принцип, что члены не вмешиваются в дела других стран», - заявил собеседник.

По его словам, в БРИКС нет места для двойных стандартов, что играет большую роль для многих государств. Каждая страна хочет развивать свою экономику, что может позволить объединение.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
читайте также
«Начало глобальных перемен»: о чем говорят журналисты и эксперты на саммите БРИКС
«Начало глобальных перемен»: о чем говорят журналисты и эксперты на саммите БРИКС
#саммит БРИКС #азербайджан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100