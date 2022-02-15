Журналист: Глава МИД Британии Трасс показала невежество во время визита в Москву

К дальнейшему ухудшению отношений с Россией привело невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым. Об этом написала обозреватель Мэри Дежевски в статье для интернет-журнала Spiked, передает РИА Новости.

По ее мнению, Трасс на встрече в российской столице продемонстрировала низкую подготовку к переговорам, и ее визит стал «позором» для британской дипломатии.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о „ценностях“. К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — считает журналистка.

Мэри Дежевски упомянула казус, произошедший во время беседы Трасс с Лавровым, когда глава МИД Британии отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Журналистку возмутила ошибка Трасс, в связи с которой возник вопрос, подхваченный как российскими СМИ, так и многими другими: «а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине?».

В итоге Трасс случайным образом продемонстрировала, что не разбирается в том, о чем говорит, добавила Дежевски.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог с британской коллегой Лиз Трасс. По итогам переговоров он сказал, что встреча напоминает разговор немого с глухим.