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Политика
10 февраля 2022  17:56

Лавров: Встреча с британской коллегой Трасс напоминает разговор немого с глухим

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог с британской коллегой Лиз Трасс, передает РИА Новости

По итогам переговоров Лавров сказал, что встреча с главой МИД Британии Трасс напоминает разговор немого с глухим. 

«Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», — дал комментарий он на пресс-конференции.

Как пояснил Лавров, российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию, в том числе и на этот раз, приводя аргументы, которые показывают всю беспочвенность опасений из-за «вторжения» на Украину.

«Я почувствовал, что наши коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что в российских публичных заявлениях ни разу никаких угроз не прозвучало, а вот России угрожают.

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