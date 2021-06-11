news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 июня 2021  17:03

Журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина «в глазах»

news_top_970_100

Популярное в США еженедельное издание Time перед предстоящим саммитом поместило на обложку фото Президента США Джо Байдена, в солнцезащитных очках которого отражается Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы двух государств встретятся в Женеве 16 июня, чтобы обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, межнациональные конфликты и борьбу с коронавирусом.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что на момент встречи Путина и Байдена часть воздушного пространства Швейцарии будет перекрыта.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное