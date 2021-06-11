Швейцария частично закроет воздушное пространство во время встречи Путина и Байдена

Власти Швейцарии частично ограничат полеты над страной из-за встречи глав России и США, назначенной на 16 июня в Женеве. Об этом сообщил ТАСС.

В Швейцарии в это время будет функционировать воздушная полиции и вести пристальное наблюдение за воздушным пространством.

Ограничения будут действовать с 8.00 15 июня до 8.00 17 июня по местному времени. Они коснутся Женевского региона, а именно — неба над Площадью Наций рядом с местной штаб-квартирой ООН. Коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничивать не будут.

Федеральный совет на заседании направил до 1 тыс. военных для оказания поддержки властям Женевы в связи с проведением саммита. Они будут также ответственны за охрану иностранных представительств.