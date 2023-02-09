Журнал «Сабантуй» запустил онлайн-занятия по журналистике для детей 7-14 лет

В течение года в рамках мультимедийной школы «Ихлас» дети и подростки будут постигать азы журналистики. Занятия проекта «Мин журналист булам!» (“Стану журналистом!”) будут проходить каждую пятницу. Онлайн-уроки с детьми будут вести известные журналисты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали руководители проекта – сотрудники редакции детского журнала «Сабантуй».

«Проект “Стану журналистом!” у нас уже стартовал. На занятиях дети будут учиться придумывать заголовки, ознакомятся с жанрами журналистики, узнают особенности работы в радио-, телевизионном и печатном формате. Проект рассчитан на один урок в неделю, до ноября. В дни каникул занятий не будет», – рассказала литературный редактор журнала «Сабантуй», руководитель проекта «Стану журналистом!» Рамиля Уваева.

Первые три урока для детей провели начальник службы национального вещания филиала ГТРК «Татарстан» Минназыйм Сафаров, главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латыпов, редактор передачи «Манзара» на телеканале «Новый век» Ильдар Киямов.

10 февраля гостем онлайн-урока станет главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов.

«Главная ценность этих уроков – возможность напрямую общаться с живым журналистом. Дети на уроке задают очень много вопросов. Особенно активны участники из Агрызского, Елабужского, Мамадышского, Мензелинского, Алькеевского районов, а также города Казани», – поделилась Рамиля Уваева.

К интерактивным занятиям в рамках проекта дополнительного образования для детей на платформе Zoom могут присоединиться пользователи из любой точки мира.

Уроки онлайн, видеозаписи занятий, расписание и другая информация доступна подписчикам страниц журналов «Салават купере» и «Сабантуй» в соцсетях.

Проект осуществляется при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детские журналы на татарском языке «Салават купере» и «Сабантуй» запустили мультимедийную школу «Ихлас», задача которой – приобщение детей к татарскому языку, увеличение их словарного запаса, формирование интереса к родному языку.

