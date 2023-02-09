Зиля Файзуллина о мультимедийной школе «Ихлас»: У детей пробуждается интерес к языку

Детские журналы на татарском языке «Салават купере» и «Сабантуй» запустили мультимедийную школу «Ихлас», задача которой – приобщение детей к татарскому языку, увеличение их словарного запаса, формирование интереса к родному языку. О новом проекте на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Мультимедийная школа на татарском языке работает в формате онлайн и является средством дополнительного образования для детей. К интерактивным занятиям, проходящим на платформе Zoom, могут присоединиться пользователи из любой точки мира.

«Сегодня сложилась такая ситуация, что дети младшего возраста обладают очень ограниченным словарным запасом на татарском языке, примерно полсотни слов. Стремясь пробудить в наших детях интерес к родному языку, мотивировать их к изучению и использованию татарского языка, сотрудники журналов “Салават купере” и “Сабантуй” запустили этот проект. В сотрудничестве с писателями, учителями, журналистами мы будем вести интерактивные онлайн-уроки на различные темы», – рассказала Зиля Файзуллина.

Обучающая программа предусматривает разделение детей на возрастные категории, и охватывает четыре направления. Самые маленькие (3-6 лет) занимаются на уроках «Күңелле әлифба» (“Веселая азбука”) и «Тылсымлы рәсем» (“Волшебный рисунок”), которые проходят по одному разу в неделю (всего 37 и 48 часов соответственно).

Для детей 7-14 лет школа предлагает уроки по основам журналистики (одно занятие в две недели, всего 24 часа) и татарской литературы (одно занятие в месяц, всего 12 часов). К проведению занятий организаторы планируют привлекать известных журналистов, а также современных татарских писателей и поэтов, в числе которых Разиль Валеев, Равиль Файзуллин, Ленар Шаех, Йолдыз Шарапова, Рифат Салях, Лябиб Лерон, Рустем Галиуллин и другие.

Уроки онлайн, видеозаписи занятий, расписание и другая информация доступна подписчикам страниц журналов «Салават купере» и «Сабантуй» в соцсетях.

Проект осуществляется при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

