Журнал «Казань» представит последние выпуски на весеннем вечере

Изображение предоставлено журналом «Казань»

Сегодня, 14 марта, в Доме актера имени Марселя Салимжанова редакция журнала «Казань» представит номера, вышедшие в этом году.

Так, героями мартовского номера издания стали казанские краеведы, которые ищут в первоисточниках еще неизвестные свидетельства об ушедших эпохах: Сергей Саначин, Марк Шишкин, Ольга Пехтелева, Георгий Цыпцын, Екатерина Хабарова, Айрат Файзрахманов, Артур Тумаков. Исследователи поделились своими последними открытиями, благодаря чему многие материалы стали маленькими сенсациями.

В редакции при этом отмечают, что на предстоящем вечере Сергей Саначин и Георгий Цыпцын порадуют публику и своим музыкальным творчеством.

Расскажут в ходе мероприятия и о февральском номере журнала, который полностью посвящен давним и очень крепким связям Казани и Санкт-Петербурга. Некоторые из них хорошо известны и очевидны, а о других редакция «с восторгом» узнала в процессе подготовки номера, который был впоследствии презентован в Северной столице.

Помимо прочего, на сцену выйдут маэстро Рустем Абязов, джазмен Евгений Соколов, автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев, ансамбль «Игрушка», Екатерина и Александр Варламовы и другие.

Мероприятие в Доме актера имени Марселя Салимжанова (ул. Щапова, д. 37) начнется в 18 часов. Вход свободный, 6+.