news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 14 марта 2025 08:47

Журнал «Казань» представит последние выпуски на весеннем вечере

Читайте нас в
Телеграм
Журнал «Казань» представит последние выпуски на весеннем вечере
Изображение предоставлено журналом «Казань»

Сегодня, 14 марта, в Доме актера имени Марселя Салимжанова редакция журнала «Казань» представит номера, вышедшие в этом году.

Так, героями мартовского номера издания стали казанские краеведы, которые ищут в первоисточниках еще неизвестные свидетельства об ушедших эпохах: Сергей Саначин, Марк Шишкин, Ольга Пехтелева, Георгий Цыпцын, Екатерина Хабарова, Айрат Файзрахманов, Артур Тумаков. Исследователи поделились своими последними открытиями, благодаря чему многие материалы стали маленькими сенсациями.

В редакции при этом отмечают, что на предстоящем вечере Сергей Саначин и Георгий Цыпцын порадуют публику и своим музыкальным творчеством.

Расскажут в ходе мероприятия и о февральском номере журнала, который полностью посвящен давним и очень крепким связям Казани и Санкт-Петербурга. Некоторые из них хорошо известны и очевидны, а о других редакция «с восторгом» узнала в процессе подготовки номера, который был впоследствии презентован в Северной столице.

Помимо прочего, на сцену выйдут маэстро Рустем Абязов, джазмен Евгений Соколов, автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев, ансамбль «Игрушка», Екатерина и Александр Варламовы и другие.

Мероприятие в Доме актера имени Марселя Салимжанова (ул. Щапова, д. 37) начнется в 18 часов. Вход свободный, 6+.

читайте также
В Санкт-Петербурге презентовали февральский номер журнала «Казань»
#Журнал Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025