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Общество 25 февраля 2025 10:39

В Санкт-Петербурге презентовали февральский номер журнала «Казань»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В санкт-петербургском «Доме книги» на Невском проспекте состоялась презентация февральского номера журнала «Казань». Мероприятие прошло в рамках Х фестиваля «Книжный маяк Петербурга».

Участие во встрече приняли представители литературной общественности, татарской диаспоры, деятели культуры, искусства и образования. Заместитель руководителя «Татмедиа» Ильдар Миргалимов поприветствовал собравшихся на татарском и русском языках. Директор «Дома книги» Кристина Матвеева призналась в любви к Казани, а председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов с ностальгией вспомнил о своем детстве в Казани.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Февральский номер, посвященный многоплановым связям Казани и Санкт-Петербурга, вызвал большой интерес у публики.

В ходе встречи замдиректора по воспитательной работе школы №146 Калининского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля Юрий Викторов получил в дар экземпляр фронтовой газеты «Ватан очен сугышка», издававшейся в годы Великой Отечественной войны на Карельском фронте. Полевым корреспондентом этой газеты был выдающийся татарский писатель Абдурахман Абсалямов.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Вечер вела главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, которая завершила мероприятие чтением своих стихов.

#Журнал Казань #Санкт-Петербург
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