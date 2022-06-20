Журавлёв: «Удивился тому, что «Ак Барс» не сделал мне квалификационное предложение»

Бывший защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев, ныне выступающий за клуб НХЛ «Колорад Эвеланш», выразил удивление, что казанский клуб потерял спортивные права на него.

«Почему клуб не сделал мне квалификационное предложение? Я и сам удивился. Даже не знаю, как такое произошло. Хорошо, что ситуация разрешилась – права у «Ак Барса», – цитирует Журавлева Metaratings.

Кроме того, 22-летний защитник поделился мнением об уровне канадских защитников Марка Барберио и Джейсона Демерса.

«Они ещё не успели себя показать. Сыграли не так много матчей, потом ездили на Олимпиаду. Было заметно, что они опытные и поиграли в НХЛ, но чего-то сверхъестественного я у них не увидел», – подчеркнул Журавлев.

Стоит отметить, что Журавлев примет участие в составе команды Казани на турнире по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР. Помимо Даниила Казань на новом турнире также представят: Вячеслав Пекса, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов (все – «Ак Барс»), Павел Купчихин («Ирбис»), Михаил Шалагин («Динамо Минск») и Денис Горбунов («Дизель»).