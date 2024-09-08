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Общество 8 сентября 2024 10:40

Зульфира и Алмаз Мирзаяновы: Как цветы в букете, выбираем самых достойных

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Зульфира и Алмаз Мирзаяновы: Как цветы в букете, выбираем самых достойных
Фото: стоп-кадр трансляции

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» продолжается марафон «Всей семьей на выборы!», освещающий ход выборов депутатов Государственного Совета РТ.

На телемарафоне было сделано прямое подключение к прямому эфиру радио «Булгар». В гости в студию пришли популярные артисты татарской эстрады Зульфира и Алмаз Мирзаяновы.

«Действительно, в день выборов есть атмосфера праздника. Мы с утра в отличном настроении, принесли в студию букет из нашего сада. Старались выбирать самые красивые цветы. И сегодня, как цветы для букета, выбираем самых достойных», - образно выразились гости, и подарили слушателям песню патриотического характера.

Юлай Низаев

#Выборы в Госсовет РТ
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