Зульфира и Алмаз Мирзаяновы: Как цветы в букете, выбираем самых достойных

Фото: стоп-кадр трансляции

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» продолжается марафон «Всей семьей на выборы!», освещающий ход выборов депутатов Государственного Совета РТ.

На телемарафоне было сделано прямое подключение к прямому эфиру радио «Булгар». В гости в студию пришли популярные артисты татарской эстрады Зульфира и Алмаз Мирзаяновы.

«Действительно, в день выборов есть атмосфера праздника. Мы с утра в отличном настроении, принесли в студию букет из нашего сада. Старались выбирать самые красивые цветы. И сегодня, как цветы для букета, выбираем самых достойных», - образно выразились гости, и подарили слушателям песню патриотического характера.

Юлай Низаев