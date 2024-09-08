Прямая трансляция: Телемарафон «Всей семьей на выборы»

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» стартует 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

Гостями прямого эфира станут семьи и звезды, которые расскажут про уникальные традиции народов Республики Татарстан, а также юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Также в рамках телемарафона телеканал покажет спецвыпуски «Новостей»: репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК, а также будет транслировать культурно-массовые мероприятия, проводимые 8 сентября в Казани. Помимо этого, планируются традиционные прямые включения с «Болгар радиосы».

Отметим, что в прямом эфире зрителям также назовут имена обладателей 12-ти айфонов и автомобиля «Лада Веста», которые могут выиграть участники фотоконкурса.

Напомним, сегодня состоятся выборы депутатов Госсовета Татарстана. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.