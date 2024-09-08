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Зульфат Зиннуров: Когда страна создает возможности - это любимая страна
Певец и ведущий Зульфат Зиннуров вместе с семьей принял участие в онлайн-марафоне на канале «ТНВ».
«Каждый должен выполнить свой гражданский долг. В будущем наша жизнь будет зависеть от правильных решений избранных депутатов, поэтому к этому вопросу надо подходить серьезно. Любовь к родной земле закладывается в детстве. Где пройдет детство человека - всю жизнь он будет помнить и любить это место. Если тебе было хорошо здесь - значит ты будешь любить эту страну. Когда страна создает условия, возможности - конечно, она становится любимой», – поделился глава семьи.
Он также рассказал о традициях в семье.
«После бани все вместе смотрим телевизор. Собираться за столом и угощаться вкусным балишом - тоже традиция. Мы выезжаем на природу в лес, ходим на рыбалку. Дети сейчас выросли, на рыбалку особо не ходят», – сказал Зульфат Зиннуров.
Супруга артиста Гульназ подчеркнула, что муж любит детей, и не жалеет для них своего времени.
«Наверное, это идет от воспитания в семье. Если ты близок со своими родителями, этого же даешь детям», – отметила она.
Зульфат и Гульназ Зиннуровы 14 лет вместе. В эфире они исполнили песню, написанную специально для их свадьбы.
В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ. На телеканале «ТНВ» идет 13-часовой марафон «Всей семьей на выборы!».
Гелюза Ибрагимова
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