Зульфат Зиннуров: Когда страна создает возможности - это любимая страна

Фото: стоп-кадр трансляции

Певец и ведущий Зульфат Зиннуров вместе с семьей принял участие в онлайн-марафоне на канале «ТНВ».

«Каждый должен выполнить свой гражданский долг. В будущем наша жизнь будет зависеть от правильных решений избранных депутатов, поэтому к этому вопросу надо подходить серьезно. Любовь к родной земле закладывается в детстве. Где пройдет детство человека - всю жизнь он будет помнить и любить это место. Если тебе было хорошо здесь - значит ты будешь любить эту страну. Когда страна создает условия, возможности - конечно, она становится любимой», – поделился глава семьи.

Он также рассказал о традициях в семье.

«После бани все вместе смотрим телевизор. Собираться за столом и угощаться вкусным балишом - тоже традиция. Мы выезжаем на природу в лес, ходим на рыбалку. Дети сейчас выросли, на рыбалку особо не ходят», – сказал Зульфат Зиннуров.

Супруга артиста Гульназ подчеркнула, что муж любит детей, и не жалеет для них своего времени.

«Наверное, это идет от воспитания в семье. Если ты близок со своими родителями, этого же даешь детям», – отметила она.

Зульфат и Гульназ Зиннуровы 14 лет вместе. В эфире они исполнили песню, написанную специально для их свадьбы.

В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ. На телеканале «ТНВ» идет 13-часовой марафон «Всей семьей на выборы!».

Гелюза Ибрагимова

