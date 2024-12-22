Зрителям «семейного» телемарафона рассказали о семье Моревых: их 11 родных служат на СВО

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Зрителям телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане, рассказали о семье Моревых. Напомним, что 11 представителей этой семьи успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Моревы-Максимовы победили на фестивале «Эхо семьи в истории веков», а недавно в Госдуме России на торжественном мероприятии «Крепкая семья – достояние России» состоялось награждение большой семьи из Татарстана.

Дмитрий Морев один из первых получил повестку во время частичной мобилизации. Позже к нему присоединились и остальные. Моревы-Максимовы никогда не оставляют друг друга в беде, они всегда вместе. Все праздники встречают за большим столом, ходят друг к другу в гости, много общаются. В Москве большая и дружная семья из Татарстана исполнила песню о бескрайней России.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленного ранее Президентом России Владимиром Путиным.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».