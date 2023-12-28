Зрелища побеждают хлеб, а оптимисты – уныние: как россияне встречают 2024 год

Каждый второй россиянин провожает год с хорошим настроением и чувством оптимизма

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как никогда ранее, полны оптимизма и надежд...»

Вопреки всем мрачным прогнозам, 2023 год завершается на мажорной ноте. Декабрьский опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй россиянин провожает год с хорошим настроением и чувством оптимизма. И таких счастливчиков вообще оказался максимум за все время наблюдений (то есть с 2006 года!) – 53%. С прошлого года их доля выросла на 15 процентных пунктов (п.п.)!

Еще каждый третий признался, что хоть и не испытывает особого подъема накануне Нового года, но и негативным эмоциям тоже не отдается (и это уже минимум с того же 2006-го). Плохое настроение и пессимизм накануне Года зеленого деревянного Дракона, судя по опросу, лишь у каждого девятого в стране. «Это значит, что россияне уверенно преодолели эмоционально сложный 2022 год и, как никогда ранее, полны оптимизма и надежд накануне нового 2024 года», – сделали вывод во ВЦИОМ.

Как хороший уходящий Год черного водяного Кролика оценили 57% опрошенных, и это тоже один из самых высоких показателей за все время наблюдений. Самым трудным, напомнили во ВЦИОМ, для всех нас оказался пандемийный 2020-й (хорошим его тогда называли 33%), потом оценки только улучшались. Шесть из десяти россиян также уверены, что и 2024-й для страны окажется не менее удачным (63%, +18 п.п. за год), и это тоже один из лучших уровней.

При этом главные ожидаемые россиянами события Нового года – окончание СВО (45%), причем в любом виде – мирное соглашение либо победа (с возвращением домой мобилизованных), а также выборы президента (26%). Еще 13% ждут роста экономики и повышения уровня жизни.

Россияне в среднем в этом декабре планируют потратить на праздники на 16 399 рублей больше, чем в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На праздник жители России готовы потратить более 54 тыс. рублей

Другой опрос ВЦИОМ подтверждает, что оптимизм высок как никогда, уже с практической стороны – так, по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) россияне в среднем в этом декабре планируют потратить 54 067 рублей! И это снова исторический максимум. За год сумма выросла на 16 399 рублей! Причем львиная доля «хотелок» лежит теперь в сфере зрелищ, хотя ранее на первом месте стоял хлеб. «Речь идет только о покупательских намерениях – как показывает практика, шопинг-соблазны бывают так велики, что не всегда получается уложиться в предполагаемый бюджет», – указали в Центре.

Эксперты считают, что столь позитивный настрой под занавес 2023-го основан на «эффекте несбывшихся негативных ожиданий». Коллапса, которым всех пугали, не случилось, можно выдохнуть. Интересно, что схожие результаты были получены социологами ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. В ходе своих опросов они пытались выявить главенствующие в сознании россиян образы настоящего и будущего. Но попутно установили, что 62% ожидают радостного будущего.

При этом 43% россиян и текущий момент истории оценивают позитивно, считая, что Россия копит силы перед подъемом (еще 21% уверены, что подъем происходит прямо сейчас, и таких, согласитесь, немало). Улучшения социально-экономической ситуации в той или иной степени ожидают 54% респондентов (иное мнение – у почти трети). Больше всего от России будущего, судя по представленному облаку тэгов, люди ждут «стабильности», «мирного неба», «бесплатной качественной медицины» и «благосостояния граждан».

43% россиян текущий момент истории оценивают позитивно, считая, что Россия копит силы перед подъемом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Смогли решительно оторваться от крайне скромного оптимизма 2022 года»

Высокий уровень оптимизма в декабре выявили и в бизнес-сфере. Так, сводный индикатор бизнес-климата ЦБ в 2023 году в среднем вышел на уровень 6,7 п., и это максимум за десять лет (в 2013-м было 7,9 п.). В прошлом году, для сравнения, среднегодовой индекс был отрицательным – минус 0,2 п.

По итогам декабря индекс поднялся до 7,6 п., за счет улучшения как текущих оценок делового климата (наиболее высоких среди производителей инвестиционных товаров – стройматериалов, продукции машиностроения и т.п.), так и краткосрочных ожиданий. Последние улучшаются пятый месяц подряд, особенно среди обрабатывающих производств и предприятий сельского хозяйства. «Этому во многом способствовал продолжающийся рост внутреннего спроса», – отметили в регуляторе.

«Оценивая перспективы 2024 года, предприятия сохраняют высокий оптимизм и в части спроса на свою продукцию, и в части объемов производства. По всей видимости, одной из основных причин оптимизма выступает ожидаемый спрос со стороны госсектора, который распространится и на другие секторы экономики через цепочки межотраслевых взаимосвязей и денежные выплаты работникам», – отмечалось ранее в декабрьском бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Схожие результаты озвучил и Институт экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП), чей индекс промышленного оптимизма в декабре составил около 20 пунктов – за всю историю наблюдений, то есть с 1993 года, больше было только в 2007-м и 2021-м. «Итоги 2023 года… свидетельствуют об уверенном восстановлении оптимизма отечественных предприятий в завершающемся году после шоков 2022 года», – говорится в сводке ИЭП, которую получает «Татар-информ».

Российская индустрия продолжила копить запасы готовой продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В институте, впрочем, напомнили, что и прошлый год в целом оказался совсем не таким катастрофическим для российской промышленности, как прогнозировали в марте-апреле и российские экономисты, и надеялись наши бывшие «западные партнеры». Тем не менее в 2022-м, когда Россия начала военную операцию на Украине и попала под действие масштабных санкций, индекс промышленного оптимизма в среднем колебался ниже 10 пунктов, а в ковидный 2020-й вообще опускался до нуля.

Оптимизму в уходящем году помогли и сохранение в декабре самого высокого для периода санкционной войны темпа роста спроса на отечественную промышленную продукцию, положительная динамика продаж в течение всего года (пусть и с колебаниями), а также впечатляющие планы выпуска. Которые «смогли не только решительно оторваться от крайне скромного оптимизма 2022 года, но и преодолеть высокий оптимизм 2021 года, когда, напомню, все были полны надежд на ударный выход из «ковидного» кризиса», объяснил в сводке заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло.

По его данным, в декабре российская индустрия продолжила копить запасы готовой продукции, что свидетельствует о формировании «уверенности в продолжении промышленного роста и способности предприятий его обеспечить». Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития ВШЭ Владимир Бессонов в комментарии РБК заявил, что ожидает сохранения оптимизма в промышленности и в Новом году, поскольку восстановление в 2023-м шло неравномерно и завершилось еще не во всех отраслях. «Не восстановились добыча, производство легковых автомобилей. Я трактую это так, что у нас до сих пор есть нереализованный потенциал восстановительного подъема. Если мы все это производили, значит, у нас есть мощности, люди, компетенции», – говорит аналитик.

В этом году с дефицитом кадров столкнулись 88% опрошенных ею компаний, в особенности представители крупного бизнеса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дефицит персонала по итогам 2023 года составит 4,8 млн работников

Удар по этим настроениям пока не смог нанести даже пресловутый дефицит кадров, обострившийся на фоне рекордно низкой безработицы – менее 3%. Это очевидное препятствие для роста бизнеса, пожалуй, можно считать главной проблемой года, причем проблемой долгосрочной. Согласно исследованию HR-Tech компании «Поток», в этом году с дефицитом кадров столкнулись 88% опрошенных ею компаний, в особенности представители крупного бизнеса (93%). Еще одной иллюстрацией проблемы стал тот факт, что у российских крупных и средних компаний сейчас не заполнено 7% имеющихся вакансий – это самый высокий показатель с 2000 года.

В исследовании ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина утверждается, что дефицит рабочей силы по итогам 2023 года составит ориентировочно до 4,8 млн человек. Нехватка сотрудников, по оценке Ахапкина, проявилась даже в условиях, когда количество уже работающих людей остается стабильным. «Конечно, негативное воздействие изменений на трудовом рынке, связанное с высоким уровнем неудовлетворенного спроса на труд, в разрезе конкретных видов деятельности проявляется по-разному. Но в целом по экономике дефицит кадров уже стал фактором, тормозящим ее рост», – констатировал ученый.

Об этом же говорят и в ИЭП: только 21% предприятий сейчас считают, что у них достаточно персонала, а при желании (то есть при росте спроса) они смогут нанять дополнительных работников. «Самой массовой реакцией промышленности на недостаток кадров станет неспособность увеличить выпуск при росте спроса на продукцию. Это следствие дефицита рабочих за два года беспрецедентного импортозамещения и наращивания закупок вооружения увеличило свою распространенность с 33% до 56%», – отмечает Сергей Цухло.

Впрочем, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на форуме ВТБ «Россия зовет!», комментируя утверждения, что основным ограничителем дальнейшего роста сейчас выступает ситуация на рынке труда, обратил внимание, что рост ВВП по итогам года составит 3,5%, несмотря на низкий уровень безработицы. «Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений – так же, как недооценивали до этого гибкость и устойчивость нашей экономики», – отметил министр.

«Благоприятная ситуация с доходами населения – позитивная новость с точки зрения финансовой стабильности домохозяйств» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Решетников предположил, что одним из факторов этого является рост фонда отработанного времени, что, в свою очередь, объясняет рост заработных плат. Кроме того, увеличивается производительность труда, есть и достаточно большие резервы (молодежь, социально незащищенные категории, люди с ограниченными возможностями и другие). «Работодатели этим пользуются. Большой потенциал в сокращении избыточной занятости, обязательных требований. Мы понимаем, что рынок труда – это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть», – подчеркнул Максим Решетников.

Впрочем, пока главным «лекарством» для борьбы с кадровым голодом является рост зарплат, особенно в промышленности. Цифры впечатляют: в обработке и машиностроении компании сообщали о росте зарплат в номинальном выражении на 18-19% за девять месяцев 2023 года. Неудивительно, что на этом фоне скакнули и реальные располагаемые доходы населения (на 4,8% за тот же период, почти вернулись на уровень 2013 года), и зарплаты в реальном выражении (на 7,4% за девять месяцев, по итогам года на 25% превысят уровень 2013-го).

«Благоприятная ситуация с доходами населения – позитивная новость с точки зрения финансовой стабильности домохозяйств, однако в этом кроется потенциальная причина инфляционных рисков и высоких расходов в корпоративном секторе», – отмечают аналитики Альфа-Банка.

Консалтинговая компания «Яков и партнеры» в своем обзоре рынка труда спрогнозировала, что на горизонте 2030 года дефицит рабочих рук в экономике вырастет до 2-4 млн человек и из них 90% придется на квалифицированные руки (и головы). Такие перспективы аналитики объяснили сочетанием демографических и экономических факторов. Покрытие дефицита потребует роста производительности труда – на 2,4% в год, что пока выглядит фантастикой: фактический прирост показателя за последние пять лет был вдвое меньше необходимого. По данным ИЭП, закупку более производительного оборудования в предстоящем 2024 году планируют лишь 25% предприятий. Правда, в текущем году такая реакция предполагалась только 5%, отметили в ИЭП.

Как следует из результатов опроса Kontakt InterSearch Russia, почти две трети топ-менеджеров (60%) ожидают, что одним из главных вызовов для бизнеса на 2024-й станет удержание и мотивирование лучших кадров. Схожим образом (82%) ситуацию оценивают и HR; впрочем, 76% специалистов называют поиск новых работников еще одним вызовом.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»