Больше креатива и меньше алкоголя: обзор интересной аналитики ноября

Для составления рейтинга в ИСИЭЗ ВШЭ взяли 16 креативных индустрий: архитектура, дизайн, IT и видеоигры, кино и анимации и тд.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Традиционная индустрия пока не стала драйвером креативной экономики

Татарстан замкнул топ-5 Рейтинга креативных регионов России, который впервые, пока что в экспериментальном режиме (методику будут дорабатывать), составили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Все субъекты РФ поделили на четыре группы: «лидеры» (21), «эволюционные» (19), «эффективные» (15) и «догоняющие» (30).

Рейтинг креативных регионов России / ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: Научный дайджест. - 2023. - Спецвыпуск №3. - С.5.

Татарстан, понятное дело, попал в первую группу – впереди нас только Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Томская области.

В спину дышат Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская и Свердловская области. Стоит отметить, что из национальных республик в группу лидеров, кроме Татарстана, вошла только Якутия (15-е место).

Для составления рейтинга в ИСИЭЗ ВШЭ взяли 16 креативных индустрий по кодам из ОКВЭД (архитектура, дизайн, звукозапись, издательская деятельность, IT и видеоигры, кино и анимации, и др.). И потом оценили уровень их развития по 48 критериям, сгруппированным в 12 рубрик и 4 субиндекса: социально-экономические условия (тут учитывались такие параметры, как цифровизация, интеллектуальная собственность, образование и благосостояние людей), экономика (кадры, активы и продукция), меры господдержки и культурная среда. У Татарстана везде средние значения, за исключением двух рубрик из экономики – активов и продукции креативных индустрий, по ним все ниже среднего.

Продукция креативных индустрий, например, кино, анимационные фильмы, «формирует положительный образ страны, способствует повышению ее инвестиционной привлекательности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сама тема актуальная: вклад творческих индустрий в ВВП России в 2022 году составил 2,64%, а доля в численности занятых – 6,3%. Но к 2030 году Правительство РФ ставит цель поднять эти показатели до 6% и 15% соответственно. Тем более что, как сказано в утвержденной в 2021-м Концепции развития творческих и креативных индустрий, их продукция, например кино, анимационные фильмы, музыка, видеоигры и др., «формирует положительный образ страны, способствует повышению ее инвестиционной привлекательности, росту туристского потенциала».

В ноябре в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) разработали «Региональный стандарт развития креативных индустрий» (такое поручение ранее давал Президент РФ Владимир Путин), который содержит 12 блоков рекомендаций и описание лучших практик (в том числе Москвы и Якутии). По данным «Коммерсанта», «понимая устройство власти в РФ, кампанию поддержки развития творческих индустрий АСИ предлагает возглавить непосредственно главам регионов». В следующем году рекомендации будут взяты на вооружение в 30 субъектах РФ – их перечень еще определяется, но вряд ли там не окажется Татарстана.

Лидерство республики в рейтинге базируется на объективных предпосылках: наличие города-миллионника (Казань), высокая концентрация студентов, цифровизация, активная политика органов власти и деятельность креативных кластеров. Удивляет другой вывод исследования: традиционные индустрии, заключили в ИСИЭЗ ВШЭ, «пока не стали драйвером креативной экономики, их развитие по большей части происходит независимо друг от друга». Это спорный момент, ведь где крупный бизнес, там и большие деньги, в том числе на всевозможные творческие проекты. Но с помощью избранной методики составления рейтинга корреляция «старых» и «новых» производств, видимо, не прослеживается.

Результаты рейтинга также показали, что по уровню развития креативной экономики регионы России дифференцированы гораздо существеннее, чем в сфере культуры. Например, по экономике творческих индустрий разрыв между топ-10 и замыкающей десяткой составляет 6,7 раза, а по культурной среде – всего 1,7 раза. Это связано с тем, что музеи, театры, библиотеки с советских времен рассредоточены от Волги и до Енисея. Однако наполнять эти формы коммерческим содержанием, понятное дело, получится не в каждом медвежьем углу.

В Министерстве культуры РТ на запрос «Татар-информа» о выводах исследования и состоянии креативных индустрий в Татарстане не ответили.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе в России, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, по состоянию на сентябрь 2023 года достигла 30,5 млн человек Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Расходы на «вредное потребление» в Татарстане сократились на 26%

Интересные данные в ноябре поступали от аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Например, компания подсчитала, что объем промышленных отходов по итогам 2022 года (в сравнении с 2021-м) в Татарстане вырос аж на 330%, или на 12,7 млн тонн – до 16,5 млн тонн за год! Хотя это и в общем тренде: в целом по РФ предприятия за прошлый год сгененирировали рекордные 9 млрд тонн отходов – все же такой всплеск в Татарстане, где не добывают уголь и металлические руды, выглядит, мягко говоря, странным. Это, скорее, баг статистики – или эффект низкой базы.

FinExpertiza также подсчитала, что численность занятых в малом и среднем бизнесе в России, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, по состоянию на сентябрь 2023 года достигла 30,5 млн человек. Рост за год составил 2,4 млн человек, или 8,5%. Свыше четверти, или 8,5 млн человек, – это самозанятые; категория растет бурно: за год численность скакнула в полтора раза! В компании считают, что фискальный режим «показал себя как успешный опыт и оказался крайне удобным для пользователей благодаря упрощению расчета и уплаты налогов до пары кликов в мобильном приложении».

В Татарстане, согласно этой же статистике, численность занятых в МСП за год выросла на 6,5% (или на 54,6 тыс.!), до 893,7 тыс. человек, среди них на самозанятых приходится почти 285 тыс. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО) – на втором месте Башкортостан, там за год численность занятых в МСП выросла сразу на 9,5% (или на 53,7 тыс.), но пока достигла лишь 617,7 тыс. А самозанятых в братской республике чуть меньше 168 тыс.

Если сравнивать с другими регионами, то впереди Татарстана только, понятное дело, Москва и область, Санкт-Петербург. Краснодарский край и Свердловская область, а чуть ниже – Ростовская область. По оценке Минэкономики РТ, в 2024 году число самозанятых в Татарстане должно превысить 292,7 тыс., а занятых в МСП (без самозанятых) – 621 тыс. То есть в сумме – добраться почти под миллион предпринимателей!

Также в FinExpertiza оценили динамику расходов на развлечения (спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби). Так, траты на алкоголь и табак, которые в среднем по РФ практически не изменились (рост на 1,5%, а с учетом инфляции – скорее, падение), в Татарстане за первое полугодие 2023 года (в сравнении с аналогичным периодом 2022-го) сократились более чем на 26%, до 1,5 тыс. рублей в расчете на семью (в среднем по РФ – 2050 рублей). Сильнее такие бюджеты просели только в Москве (минус 37%, до 2980 рублей) и Дагестане (минус 30,8 – до 298 рублей!). Но из регионов ПФО расходы на «вредное потребление» ушли в минус кроме нашей республики только в Башкортостане, и всего на 9% (до 1204 рубля); а в Марий Эл и Пензенской области, например, выросли на 37% и 41% соответственно. В среднем по округу – на 7,3% (до 1,8 тыс. рублей на семью).

Траты на алкоголь и табак в Татарстане сократились более чем на 26%, до 1,5 тыс. рублей в расчете на семью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затраты на посещение кафе и ресторанов, а также доставку готовых блюд в нынешнем году выросли на 13,4% по России (1920 рублей в месяц на семью) и на 19% – в Татарстане (до почти 2,6 тыс. рублей на семью). Сопоставимые бюджеты тратят на это в Нижегородской и Самарской областях. А вот расходы на организацию отдыха, посещение спортивных и культурных мероприятий в Татарстане скакнули аж на 191%, до 3,5 тыс. рублей в месяц на семью. Это не самая впечатляющая динамика – например, в Ульяновской области рост составил 381%. Но в абсолютных цифрах Татарстан в ПФО вне конкуренции.

Кстати, общий потребительский бюджет за тот же период в РТ вырос на 15%, до 66 325 рублей в месяц в расчете на одну семью из трех человек. Это скромнее, чем в среднем по РФ (рост почти на треть), зато самый высокий бюджет в ПФО; в абсолютном выражении сумма схожа с аналогичными расходами семей, например, в Ленинградской области.

«Потребительские расходы населения в первом полугодии номинально выросли год к году на 7,2%, а в реальном выражении – на 1,5%. Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг. Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, лишь слегка недотягивая до постковидного показателя в 3,5%. Примечательно, что ни в 2022 году, ни сейчас о сокращении трат на общепит и доставку готовой еды речи не идет – это стабильно растущий сегмент потребления. В первом полугодии 2021 года его доля в расходах россиян составляла 2,4%, в тот же период 2022 года – 2,6%, в 2023 году – 2,7%. Впрочем, сейчас потребительский бум, подстегиваемый ростом доходов, вероятно, достиг своего пика», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Затраты на посещение кафе и ресторанов, а также доставку готовых блюд растут стабильно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мигранты больше не спасают – идет гонка зарплат

Уровень безработицы в России в ноябре побил исторический рекорд, впервые с 1991 года опустившись ниже 3%. О том, что экономике не хватает рабочих рук, трубят давно и на всех уровнях. В Минпромторге РТ «Татар-информу» ранее также отмечали, что «в связи с поставленными задачами по достижению технологического суверенитета российским компаниям требуются рабочие, инженеры, технологи и много рабочих рук». Но как предприятия решают проблему, которая кажется нерешаемой?

На этот вопрос ответили в Институте экономической политики имени Гайдара (ИЭП). Данные исследования касаются, конечно, всей России, но вряд ли в одном из индустриальных лидеров страны, каким является Татарстан, промышленность действует иначе.

По данным ежемесячных опросов ИЭП, в ноябре «недостаток квалифицированных кадров» вышел на первое место в рейтинге ограничений промышленного роста по версии предприятий с большим (в 10 п.п.!) отрывом от ранее лидировавшего фактора, теперь занявшего второе место, – «неясность текущей ситуации и ее перспектив».

«Российская промышленность продолжает испытывать жестокий кадровый дефицит в условиях беспрецедентного импортозамещения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Российская промышленность продолжает испытывать жестокий кадровый дефицит в условиях беспрецедентного импортозамещения и существенного расширения выпуска отраслей ОПК», – констатировал заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП, д.э.н. Сергей Цухло. По его словам, «очевидные кадровые проблемы и разогрев (если не перегрев...) российской экономики заставляют отечественную промышленность планировать все более интенсивный набор персонала».

Главным инструментом битвы за работников для предприятий стал «зарплатный рычаг»: рост зарплат в этом году в ИЭП называют беспрецедентным для последнего десятилетия. В сентябре 2023 года средняя номинальная зарплата в России составила 70,9 тыс. рублей, это на 7,2% больше в реальном выражении, чем в сентябре прошлого года. Правда, темпы роста уже замедляются (в августе было 9,5%, в июле – 9,2%), это может свидетельствовать о том, что ресурсы на зарплатную гонку у предприятий заканчиваются.

По данным ИЭП, самый интенсивный рост зарплат в этом году планировали предприятия... легкой промышленности «как испытывающие максимальный кадровый дефицит и «столкнувшиеся» с фантастическим освобождением российского рынка от конкурирующего импорта в результате «санкционной войн» и ослаблением курса рубля».

Почти на одном уровне с зарплатами – повышение квалификации уже проверенных временем кадров, «не покинувших предприятие в условиях роста зарплат в других секторах российской экономики, в том числе в сфере обеспечения военной безопасности». В ИЭП также выяснили, что «понимание долгосрочности кадровых проблем в условиях растущего желания наших бывших «западных партнеров» изолировать российскую экономику заставляет отечественную промышленность работать «на будущее» – налаживать тесные контакты с чудом сохранившимися до сих пор средними специальными учебными заведениями».

Также в топ-5 методов – пресловутое повышение производительности труда, внедрение в процессы трудосберегающих технологий и др.

По мнению Сергея Цухло, кадровая политика российской промышленности в сложившихся условиях начала развивать территориальную мобильность рабочей силы, о недостатке которой в прежние годы любили говорить эксперты по рынку труда. Классический «вахтовый метод» предприятия практикуют не часто, зато все больше тратят на переселение квалифицированных рабочих из трудоизбыточных регионов.

А вот использование мигрантов (как традиционных – из бывших среднеазиатских республик СССР, так и вновь предлагаемых – из стран Юго-Восточной Азии) для заполнения вакансий квалифицированных рабочих оказалось самым непопулярным способом решения кадровых проблем российской промышленности в текущем году. Ушла эпоха!