Зоозащитник: У муниципалитета нет денег на строительство приютов, нужна системная работа

Чтобы исполнить поручение Президента РТ Рустама Минниханова по размещению в приюты бездомных животных, нужна системная работа, муниципалитеты с этим не справятся. Об этом заявил руководитель благотворительного фонда «Пес и кот» Альберт Галиев в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24».

«У муниципалитета нет такого бюджета, чтобы построить приют, тут до человеческих-то проблем у них не всегда хватает средств, а построить приют — это вложения, это решается, наверное, все-таки на более высоком уровне. Это должны быть типовые проекты, это должна быть сеть, это должно быть все системно продумано», — отметил Галиев.

По его словам, после нападения собаки на ребенка в Осиново никто из Правительства РТ на их организацию не выходил.

«Мы ни с кем не общались по этому поводу, то есть, используя резонансность этой ситуации, то, что она дала такую огласку. Я от имени всего фонда выложил открытое письмо, где просто привел какие-то факты, цифры, то есть как действительно обстоят дела. Говорить, что кто-то виноват в правительстве, сложно. Уже давно сложилось впечатление, что правда не доносилась до нашего правительства и нашего президента. То есть существует определенный круг чиновников, которые замыкают в себе информацию, и эти ситуации с детьми, с нападениями, это результат, наверное, такой халатности и замалчивания, что эта проблема не считалась первостепенной, и это обернулось такими трагическими историями», — рассказал зоозащитник.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана собака покусала 11-летнего мальчика.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам районов организовать работу по отлову безнадзорных животных.