Зоозащитник рассказала, как спасти питомца от нападения безнадзорной собаки на прогулке

Татарстанцам озвучили порядок действий при внезапной встрече человека с безнадзорной собакой, проявляющей агрессию. Советы дала куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк.

«При встрече с собакой (с владельцем или без него) главное правило – уверенно и спокойно идите мимо. Если собака внимательно на вас смотрит, прижала уши или лает – обходите ее по дуге, боком к ней, глядя на нее немного с повернутой головой, как бы сбоку. В мире собак это демонстрация мирного поведения, так называемый китовий глаз. Говорите с ней спокойно, но твердо: ‘’Нет’’, ‘’Нельзя’’», – рассказала она «Татар-информу».

Эксперт также рассказала, как вести себя, чтобы обезопасить питомца от нападения безнадзорной собаки.

«Так же стоит себя вести, если вы идете с собакой, и на вас бежит другая. Она может бежать с мирными намерениями, но вы этого заранее не знаете. Поэтому подтяните свою собаку максимально близко к себе, по возможности поставьте за себя, выставите руку вперед и громко командуйте: ‘’Нельзя! Назад!’’», – пояснила Раёк.

Если безнадзорная собака не реагирует и не отходит либо пытается подойти к вашему питомцу, можно предпринять следующие действия:

«Возьмите поводок посередине и бейте им об асфальт, как плетью. Такие звуки чаще всего пугают собак, и у вас будет время, медленно пятясь, увеличить дистанцию и уйти. Это поможет и при встрече со стаей уличных собак», – отметила Раёк.

Подробнее о том, как правильно себя вести при встрече со стаей бездомных собак, читайте в материале «Татар-информа».