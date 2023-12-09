Зоозащитница Скрипочкина: Отстрелы не приводят к уменьшению популяции бездомных животных

Отстрелы не приводят к долгосрочному сокращению численности бездомных собак, а принятие закона об ответственном обращении с животными в 2018 году не привело к ее увеличению. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказала казанская зоозащитница Эвелина Скрипочкина.

«Животных на улице не стало больше однозначно, потому что они живут по своим биологическим законам. Есть такое понятие, как емкость среды — сколько прокормит территория, столько животных и будет. Больше их на этой территории не будет», — заметила общественница в ответ на вопрос, не привела ли новелла об ответственном обращении с животными к росту численности бездомных собак.

По словам Скрипочкиной, при принятии этого документа законодатели учли мнение исследователей, что «многолетние отстрелы не приводят к уменьшению популяции животных, они дают передышку на короткий срок». «Но после этого снова идет всплеск рождаемости», — подчеркнула она, сославшись на мнение ученых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань потратит более 36 млн рублей на бездомных животных в 2024 году.