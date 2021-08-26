Зоозащитница прокомментировала возможные ограничения по содержанию домашних животных

Минсельхоз занимается подготовкой нормативно-правовой базы для ограничения количества питомцев, которых россияне могут содержать в своих домах и на приусадебных участках. Директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева считает, что к введению подобных мер нужно подходить очень взвешенно, передает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что бездумное накопительство животных в квартире или доме, естественно, не должно поощряться.

«Есть хордеры — люди, страдающие патологическим накопительством. Они собирают у себя в квартирах в том числе и животных, а те начинают бесконтрольно плодиться», — сказала она.

В то же время Дмитриева обратила внимание на то, что многие россияне заботятся об уличных кошках и собаках, стерилизуют их, находят хозяев и даже создают собственные приюты.

Глава фонда защиты животных подчеркнула, что следует подходить к каждой ситуации индивидуально.

В качестве примера она привела распространенный случай с закрытием частных приютов через суд, что приводит к еще большему количеству бездомных животных на городских улицах.

«Огульно подходить к вопросу, всем все запрещать и вводить штрафы — наверное, не лучший вариант. Надо разделять. Например, у нас нет понимания по приютам. Люди покупают сельхозземли, строят приюты, а потом их по суду заставляют расформировывать, потому что приют, по закону, может располагаться только на землях населенных пунктов. Это большая проблема», — сказала эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин на круглом столе по вопросам ответственного обращения с животными дал поручение провести в столице Республики Татарстан «перепись» бездомных собак.