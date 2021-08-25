По поручению Метшина в Казани пройдет «собачья перепись»

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в столице Татарстана пройдет «собачья перепись». Об этом стало известно сегодня на круглом столе по вопросам общественного обращения с животными, прошедшем в КЦ «Сайдаш».

На встрече ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана Рустам Равилов отметил, что город без бездомных животных — цель, к которой надо стремиться, но которая в ближайшее время недостижима.

«Это огромные средства, усилия и время. Какое количество у нас бездомных животных? Существует определенная методика. Профессор математики создала математическую модель. При помощи специальных методик выделяют участки, 10 % от площади всего города, и волонтеры при помощи специальных анкет определяют количество», — рассказал он.

Благодаря математической модели запускается механизм по отлову бездомных собак. При этом определяется, сколько животных нужно отловить, сколько стерилизовать и вернуть обратно, сколько раздать людям. Специалист также заметил, что численность животных в городе определяется не его размерами или количеством населения, а наличием доступа к пище.

«Город в этом отношении делает многое. Ведется борьба с несанкционированными свалками, новые контейнеры и их своевременная уборка сокращают численность безнадзорных животных. При этом 80% бездомных животных подкармливают сами городские жители», — констатировал Равилов.

Он привел интересный пример, когда безнадзорные животные отдаются гражданам по договору платной опеки. При этом город оплачивает корм для питомцев или некоторые другие моменты.

Ильсур Метшин идею проведения «собачьей переписи» поддержал, а предложение платной опеки над бродячими животными подверг критике. «Предприимчивые хозяева выстроятся в очередь, на это нет свободных денег», — уверен мэр.

Было поддержано и предложение представителя ветакадемии по проведению бесплатной стерилизации во время занятий на клинических кафедрах. Предполагается, что такие операции станут проводить преподаватели в присутствии студентов. После операции животные будут проходить реабилитацию, а учащиеся вуза будут ухаживать за ними. Кроме того, на встрече прозвучало предложение создать приют для безнадзорных животных на базе Казанской государственной академии ветеринарной медицины при поддержке администрации города.