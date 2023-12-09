Зоозащитница об отлове бездомных животных: Главная проблема — отсутствие контроля

Главной проблемой при организации отлова бездомных животных является не нехватка денег, а отсутствие необходимого контроля. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявила казанская зоозащитница Эвелина Скрипочкина.

«Отсутствие контроля. Я же вам сказала, за любым предпринимателем должен быть контроль. Он прописан в законе о госзакупках», — подчеркнула общественница.

В качестве примера она упомянула случай в Пестречинском районе РТ. В марте там были отловлены две собаки, но через три месяца одна из них нашлась в другой деревне этого же муниципального образования.

«Индивидуальный предприниматель, с которым <…> заключен договор на отлов собак, даже не довез ее до своего приюта в Ульяновской области. Он ее, естественно, не вакцинировал, не стерилизовал и просто выпустил через 20 минут после отлова», — пояснила Скрипочкина.

Вместе с тем зоозащитница рассказала, что с 2020 года в Казани организован «достаточно жесткий контроль за исполнением работы службы отлова» и что «каждая жалоба проверяется».