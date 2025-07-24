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Общество 24 июля 2025 13:53

Зоопсихолог Малиновский предупредил о рисках для здоровья собаки при переедании корма

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Если собака ест корма больше нормы, то у питомца будут формироваться жировые отложения, а также могут заболеть суставы или образоваться камни в почках. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

«Если вы даете собаке корма больше, то организму питомца придется выводить эти излишки. Если организм не будет справляться с данной задачей, то излишки корма откладываются у животного в виде жировых отложений, а потом могут возникнуть боли в суставах, образоваться камни в почках», – предупредил собеседник агентства.

При этом насыпать собаке корма меньше нормы тоже нельзя, потому что питомец в таком случае останется голодным.

Чтобы избежать таких рисков, нужно соблюдать дозировку, указанную производителем, рекомендовал кинолог.

«Норма кормления может меняться либо в зависимости от времени года, потому что когда собакам холодно, у них идет повышенный расход калорий, либо при больших физических нагрузках, например, во время соревнований», – отметил зоопсихолог.

Однако даже в таких ситуациях лучше посоветоваться с ветеринаром, резюмировал Малиновский.

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#кормление #собака #полезная информация
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