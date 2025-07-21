Ветеринар Уражевский развеял миф о риске для здоровья кошки при кормлении сухим кормом

От чрезмерного кормления сухим кормом у кошки не развивается мочекаменная болезнь. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Он отметил, что над созданием любого корма работают целые команды и институты. В каждой кормовой компании перед запуском в продажу корм проходит проверку.

«Берется специальная пробная партия кошек, они кормятся несколько месяцев определенным кормом, затем специалисты смотрят на состояние животных, на состояние их шерсти, ее кондиции и так далее. Именно поэтому существуют разные корма: для кошек, предрасположенных к полноте, для кастрированных питомцев, в том числе и корма против мочекаменной болезни», – подчеркнул ветеринар.

Он добавил, что кормление животного только сухим или влажным кормом никак не повлияет на здоровье кошки. Выбор остается за хозяином питомца и зависит от его вкусовых предпочтений: некоторые не едят сухой корм.

«Также влажный корм кошка не до конца съедает, и часто его приходится выбрасывать. Чтобы этого не допустить, лучше давать только то количество корма, которое кошка съедает, а остальное убрать в холодильник», – резюмировал Уражевский.