Зоопарк Казани показал на видео, как еноты удивились снегу в мае

Фото: скриншот видео

Казанский зооботсад показал забавное видео, на котором запечатлели удивленного енота. Как отметили сотрудники в посте, животное тоже было «возмущено» снегу в мае. Ролик был опубликован в телеграм-канале зоопарка.

«Снег в мае. Такому капризу природы даже еноты удивятся», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как енот, увидев идущий снег, сначала будто долго не мог в это поверить, а потом спрятался в пещере. Причем из своей «норки» животное еще долго выглядывало, словно надеялось, что вот-вот этот «природный каприз» прекратится. Такая же надежда была и у его «соседа по комнате»: второй енот тоже на время вылез из укрытия, чтоб оценить все происходящее на природе. Любопытно, что «первый наблюдатель» всем своим телом и лапкой попытался не пустить его на выход, как бы отговаривая своего товарища от этой идеи.

Однако улучшения погодных условий оба зверька так и не дождались: в конце концов они оба ушли «домой» – дожидаться «лучших времен для прогулок».

Ранее «Татар-Информу» рассказали, когда весеннее тепло вернется в Казань.