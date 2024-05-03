Метеоролог КФУ рассказал, когда весеннее тепло вернется в Казань

Температура воздуха в ближайшую декаду в Казани будет ниже климатической нормы на 4–6 градусов. Об этом рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«После аномального тепла к нам вернулись холода. Это обусловлено арктическим вторжением, холодные воздушные массы пришли с Баренцева моря. Заморозки сейчас наблюдаются по всей европейской части России», — пояснил исследователь.

Юрий Переведенцев отметил, что самой холодной на этой неделе ожидается предстоящая ночь — с пятницы на субботу, когда в Казани похолодает до -1 градуса. Если прогноз оправдается, то будет поставлен абсолютный рекорд холода на эту дату за всю историю метеонаблюдений в городе.

Однако в целом, согласно прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура мая в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет около +14 градусов, месяц выдастся засушливым. Раз начало мая выдалось очень холодным, значит, две последующие его декады должны быть достаточно теплыми, добавил ученый.

Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?